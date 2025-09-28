menu
Συγκέντρωση για τα Τέμπη και στα Χανιά (φωτ.)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

 

Με σύνθημα “Δικαιοσύνη” για τα θύματα των Τεμπών και “Οξυγόνο” για την κοινωνία, εκατοντάδες Χανιώτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.
“Παλεύουμε για να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα, για ασφαλή και δημόσια συγκοινωνία ” ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Παπαδογιαννάκη απο τη συλλογικότητα “Οξυγόνο”.
Οι διαδηλωτές απαίτησαν μεταξύ άλλων
– Πλήρη έκταση και ολοκληρωμένες εργαστηριακές εξετάσεις, όχι μισές διαδικασίες.
– Αναβάθμιση κατηγοριών , δίωξη όλων των υπευθύνων, όσο “ψηλά” και αν βρίσκονται.
– Απόδοση πολιτικών ευθυνών , τέλος στην ασυλία των κυβερνώντων.
– Να φύγει η Hellenic train χωρίς αποζημίωση.
– Ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο , ασφαλή σιδηρόδρομο, με έλεγχο από τους εργαζόμενους και ασφάλεια για το λαό.

Ακολούθησε δρώμενο στο οποίο διαβάστηκαν όλα τα ονόματα των θυμάτων και παράλληλα ανάμεσα στον κόσμο γύριζε ένα τόπι με ύφασμα δημιουργώντας μια νοητή σύνδεση των θυμάτων και των ανθρώπων που ζητάνε δικαιοσύνη.

Τη συγκέντρωση χαιρέτησαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Εργατικό Κέντρο Χανίων και του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στην συνέχεια έγινε πορεία στο κέντρο της πόλης.

