«Συγγνώμη για όσα δεν κάναμε…» – Συγκλονιστικός επικήδειος για τον Νικήτα

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του 21χρονου Νικήστρατου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου.

Ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, συγκλόνισε μιλώντας για τον άδικο θάνατο του Νικήτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ηρακλειώτικα ΜΜΕ, κάλεσε τους παρευρισκόμενους, απευθυνόμενος και σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά τον χαμό του 21χρονου.

«Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης. Αλλά αυτή είναι η λεβεντιά της Κρήτης, να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του μα και όταν πονά».

«Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγγνώμη, μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε. Και σε παρακαλώ από εκεί ψηλά, να μην πάψεις παιδί μου, μαζί με άλλου αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής , για να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο», κατέληξε ο μητροπολίτης.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του 17χρονου φίλου του, που τον Νοέμβριο του 2023, έχασε τη ζωή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με το 21χρονο θύμα στη παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στα χέρια πλήθος κόσμου βρέθηκε στο χωριό για το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό.

Οι ιερείς του χωριού μίλησαν συγκινημένοι για τον 21χρονο που «ήξερε να αγαπά, να έχει φίλους».