«Συγγνώμη για όσα δεν κάναμε…» – Συγκλονιστικός επικήδειος για τον Νικήτα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του 21χρονου Νικήστρατου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο χωριό Χώνος Μυλοποτάμου.

Ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, συγκλόνισε μιλώντας για τον άδικο θάνατο του Νικήτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ηρακλειώτικα ΜΜΕ, κάλεσε τους παρευρισκόμενους, απευθυνόμενος και σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά τον χαμό του 21χρονου.

«Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης. Αλλά αυτή είναι η λεβεντιά της Κρήτης, να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του μα και όταν πονά».

«Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγγνώμη, μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε. Και σε παρακαλώ από εκεί ψηλά, να μην πάψεις παιδί μου, μαζί με άλλου αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής , για να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο», κατέληξε ο μητροπολίτης.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε από τον πατέρα του 17χρονου φίλου του, που τον Νοέμβριο του 2023, έχασε τη ζωή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με το 21χρονο θύμα στη παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Με δάκρυα στα μάτια και λουλούδια στα χέρια πλήθος κόσμου βρέθηκε στο χωριό για το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό.

Οι ιερείς του χωριού μίλησαν συγκινημένοι για τον 21χρονο που «ήξερε να αγαπά, να έχει φίλους».  

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

