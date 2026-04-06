Σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα σε επίδειξη στο Κολυμπάρι

Επίδειξη νέων μοντέλων γεωργικών ανελκυστήρων και άλλων μηχανημάτων πραγματοποιήθηκε χθες στο Κολυμπάρι, στον προαύλιο χώρος της επιχείρισης αγροεφοδίων «ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ».

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας και της τοπικής επιχείρησης μίλησαν στα “Χ.ν.” ο Δημήτρης Τσατζαλής και η Μαρία Φραγκιουδάκη «Με την επίδειξη αυτή, μπήκαμε στον τομέα των γεωργικών ελκυστήρων ώστε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στο αγροτικό πληθυσμό όχι μόνο της περιοχής αλλά όλου του νομού καθώς έχουμε την αντιπροσωπεία με νέα σύγχρονα μηχανήματα και μάλιστα σε πολύ καλές τιμές» σημείωσε η κα Φραγκιουδάκη.

« Σήμερα η γεωργία αλλάζει. Οι προκλήσεις είναι περισσότερες και οι απαιτήσεις για παραγωγικότητα μεγαλύτερες. Στόχος μου είναι λοιπόν και η νέας μας έδρα εδώ στα Χανιά να μην είναι απλώς ένα σημείο πώλησης αλλά ένας σταθμός υποστήριξης», σχολίασε ο κ. Τσατζαλής.