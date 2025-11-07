Συµβολική κίνηση από το ∆ΗΠΕΘΕΚ

Τη συµπαραγωγή του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. µε την εταιρεία του ∆ιονύση Παναγιωτάκη Stages Network, για την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, γνωστοποίησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Νικορέστης Χανιωτάκης.

Μάλιστα, ο κ. Χανιωτάκης, που θα σκηνοθετήσει το έργο, ανέφερε ότι, σε µια συµβολική κίνηση, τον ρόλο της Ειρήνης θα υποδυθεί ηθοποιός από την Παλαιστίνη: «Η “Ειρήνη” θεωρείται ένα από τα µεγαλύτερα αντιπολεµικά έργα όλων των εποχών και φυσικά γίνεται µια αναγωγή στο σήµερα. Γιατί µπορεί εδώ να έχουµε ειρήνη, αλλά γύρω µας δεν έχουµε. Κι η ειρήνη δεν είναι ένα ένα δικαίωµα απλώς. Είναι κάτι που οφείλουµε να το διεκδικούµε και όταν το έχουµε να το προφυλάσσουµε. Και βέβαια δεν είναι µόνο η ειρήνη σε σχέση µε τον πόλεµο. Είναι και η ειρήνη στις ψυχές µας που δυστυχώς πολλές φορές δεν έχουµε στον τόπο που ζούµε και κάποιες ψυχές δεν δικαιώνονται και αναζητούν ειρήνη την οποία οφείλουµε εµείς να την διεκδικήσουµε», σηµείωσε ο κ. Χανιωτάκης συσχετίζοντας το έργο µε ανθρώπινες τραγωδίες που συνέβησαν στη χώρα µας κι άλλες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εξωτερικό.