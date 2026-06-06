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Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2026
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Συµβασιούχοι στον “αέρα” στον Δήμο Πλατανιά – Καλύπτουν πάγιες ανάγκες και διεκδικούν µονιµοποίηση

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Την παραµονή στις θέσεις εργασίας τους διεκδικούν 6 συµβασιούχοι ηλικίας άνω των 55 ετών στον ∆ήµο Πλατανιά. Τα ασφαλιστικά µέτρα που κατέθεσαν εκδικάστηκαν χθες το πρωί και αναµένεται να βγει απόφαση την ερχόµενη εβδοµάδα.

Όπως τόνισε στα “Χ.ν.” ένας εξ’ αυτών ο κ. Γιάννης Πέρρος «είµαστε συµβασιούχοι εδώ και δύο χρόνια και ζητάµε τη συνέχιση της εργασίας µας στο ∆ήµο Πλατανιά. Είµαστε έξι συµβασιούχοι, καλύπτουµε ανάγκες του ∆ήµου στην καθαριότητα, στους οδηγούς, στη φύλαξη. Είναι µια σύµβαση δύο ετών για το πρόγραµµα 55+ που τελειώνει τον Ιούνιο».
Ο ίδιος τόνισε πως οι εργαζόµενοι επιθυµούν την παραµονή τους στην εργασία καθώς «καλύπτουµε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ήµου και παράλληλα είµαστε σε µια ηλικία άνω των 55, έχουµε ανάγκη τα ένσηµα για συνταξιοδότηση και την ίδια στιγµή η αγορά έξω είναι πολύ δύσκολη για ανθρώπους της ηλικίας και ελπίζουµε σε µια δικαστική απόφαση που θα αναγνωρίσει το δίκιο µας. Είµαστε αισιόδοξοι γιατί σε όλη την Ελλάδα βγήκαν αποφάσεις υπέρ των συµβασιούχων».
Τη στήριξη του στους εργαζόµενους εξέφρασε και το Σωµατείο Εργαζοµένων στους ΟΤΑ που παρευρέθηκε καθώς και ο ∆ήµος Πλατανιά.

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