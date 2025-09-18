Συµπεράσµατα από µία κρίσιµη συνάντηση

«∆εν αλλάζει το αµετάθετο» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης στον αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη στη συνάντηση τους το µεσηµέρι της Τρίτης (16/9/2025).

Στην αλφαβήτα της πολιτικής σάγκα ο πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος.

Πάντως η συνάντηση έγινε σε καλό κλίµα και όλες οι πλευρές µε τον θεσµικό τους ρόλου διαφύλαξαν το έθνος, την Εκκλησία της Κρήτης, και τον ρόλο του Οικουµενικού Πατριαρχείου.

Όταν χρησιµοποιούµε µια λέξη, σηµαίνει αυτό που λέει η λέξη και τίποτα περισσότερο. Η κοµψή ερωτηµατοθεσία δεν αρµόζει όταν ένα ζήτηµα ακουµπά τον ρόλο του Έθνους και της Εκκλησίας Κρήτης.

Οι λέξεις δεν σηµαίνουν πολλά διαφορετικά πράγµατα.

Ο άνευρος θεσµικός λόγος είναι καλός για τις προεδρίες πολυεθνικών εταιρειών και τις Ακαδηµίες αλλά όχι για τη ζωή.

Και στην Κρήτη όλοι ζούµε.

∆εν θα φεισθούµε λόγων για να υπερασπιστούµε το Οικουµενικό Πατριαρχείο και την ηµιαυτόνοµη Εκκλησία της Κρήτης.

Γι’ αυτό ας επικρατήσει η καταλαγή.