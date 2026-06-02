«Συµφωνία Μεταξύ Οδηγών»

Μαίρη Κουτρούλη
Ξέρουµε τις ευθύνες της οδήγησης;
Ξέρουµε στ’ αλήθεια πόσο κινδυνεύουµε;
Γνωρίζουµε ότι κάθε µέρα κρινόµαστε για τον τρόπο που οδηγούµε;
Μπορούµε να παρατηρήσουµε τον εαυτό µας όταν κάνει λάθος στην οδήγηση, ώστε να µην το επαναλάβουµε;
Θέλουµε να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήµατα στον δρόµο;
Προσπαθούµε προς αυτήν την κατεύθυνση;
Μπορούµε κάθε µέρα που περνάει να απαιτούµε κάτι καλύτερο από τον εαυτό µας;
Ξέρουµε ότι έχουν όλοι οι άνθρωποι λόγο, (οδηγοί και πεζοί) για το πώς οδηγούµε;
Μπορούµε να καταλαγιάσουµε τον εαυτό µας όταν µας σπρώχνει να φερθούµε εγωιστικά και ανόητα στο τιµόνι;
Όταν έχουµε πιει, γνωρίζουµε ότι δεν πρέπει να οδηγούµε, όχι µόνο για εµάς, αλλά και για όλους αυτούς που θα βρεθούν στην πορεία µας;
Πιστεύεις και εσύ, ότι όταν είµαστε ολόσωστοι στην οδήγηση, µπορούµε να νιώσουµε πραγµατικά µια ανωτερότητα, αξιοπρέπεια και πολιτισµένοι άνθρωποι;
Θα συναντηθούµε λοιπόν στο δρόµο!
∆εσµεύεσαι να µε προσέχεις, όπως θα δεσµευτώ και εγώ για σένα;

Όσοι µπλέχτηκαν σε τροχαίο ατύχηµα, είναι βέβαιο ότι δεν το περίµεναν.
∆εν πίστευαν ότι θα µπορούσε να τους συµβεί.
Όµως δυστυχώς συµβαίνει.
Πριν εµπλακούµε λοιπόν, έχουµε τον χρόνο να αποφασίσουµε τι τακτική θα ακολουθήσουµε στην οδήγησή µας.
Υπάρχει η σωστή και η λάθος!
Εµείς ποια θα επιλέξουµε;
Λοιπόν…
Να µην ξεχνάµε ποτέ τη ζώνη και το κράνος!(δεµένο κράνος. Όχι στον αγκώνα, αλλά ούτε και όπως τον Γκούφη από τα κόµικς, χωρίς να είναι ασφαλισµένο.
Να δεσµευτούµε ότι δεν θα απαντήσουµε στο κινητό όσο οδηγούµε.
Κλάσµατα δευτερολέπτου, µπορεί να είναι µοιραία.
Ας απορρίψουµε αλκοόλ και οδήγηση.
Όχι µόνο για εµάς, αλλά και για αυτούς που θα βρεθούν στην πορεία µας.
Να ακολουθούµε τα όρια ταχύτητας.
Να ακολουθούµε κατά γράµµα τους κανονισµούς του Κ.Ο.Κ.
Είναι υποχρέωσή µας άλλωστε.
Ας είµαστε υπεύθυνοι οδηγοί!
Ας είµαστε υπεύθυνοι άνθρωποι!
«ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΘΑ Ο∆ΗΓΩ ΠΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΑΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ»
Ζητάµε αποδέκτες!
Ποιοι τάσσονται µε αυτό;

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

