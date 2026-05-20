«Συµφωνία µεταξύ οδηγών»

ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΑΣ (για εµάς)

Ως υπεύθυνα άτοµα της κοινωνίας, δηλώνουµε ότι θέλουµε να επικρατήσει επιτέλους η υπεύθυνη οδήγηση.

Θέλουµε να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήµατα.

Ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί να διορθώσουµε και να διορθωθούµε. Ο κόσµος φτιάχνεται κοµµάτι, κοµµάτι.

Ας προσπαθήσουµε από τον τόπο µας, τα Χανιά.

Θέλουµε και ζητάµε να επικρατήσει η ασφαλής οδήγηση.

Το ζητάει ο απλός πολίτης!

Το περιµένει ο σωστός οδηγός!

Το επιβάλλει η ανάγκη για ασφάλεια!

Τα απαιτεί το δίκιο και η τήρηση των νόµων!

Γιατί σε πολύ απλά πράγµατα, π.χ. σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ή σε µια παρτίδα πρέφα, ή στο τάβλι, απαιτούµε κατ’ απόλυτο τρόπο να τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού και στα σοβαρά θέµατα, δεν γίνεται το ίδιο;

Θα πρέπει να καταλάβουµε όλοι µας, ότι το δίπλωµα µας δόθηκε σε αντάλλαγµα µιας συµφωνίας που κάναµε µε την πολιτεία. «Να τηρούµε κατά γράµµα τους κανόνες οδικής συµπεριφοράς».

Έως πότε θα παίζουµε τα συγκρουόµενα, µε τα γνωστά αποτελέσµατα;

*Η Μαίρη Κουτρούλη είναι ιδιωτική υπάλληλος – συγγραφέας

Μέλος ∆.Σ. Ένωσης Πνευµατικών ∆ηµιουργών Χανίων