Συµφωνία µε Chevron: ευχή ή κατάρα για το λαό;

Δημήτρης Δημουλάς
«Η «Chevron» είναι εδώ, η Ελλάδα ισχυροποιείται», «Εγκαινιάζουµε µια νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας», «Ορθώνουµε το γεωπολιτικό µας ανάστηµα και ασκούµε αποφασιστικά τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα».

Αυτά έλεγαν τις προάλλες ο πρωθυπουργός και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, κατά την υπογραφή των συµφωνιών µε την αµερικανική «Chevron», για έρευνες σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερο παραµύθι από αυτό που σερβίρει η κυβέρνηση, ότι η αναβάθµιση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη είναι «ασπίδα προστασίας» για τα κυριαρχικά δικαιώµατα και ότι προσφέρει άµεσα οφέλη στον λαό. Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει…

Τις επόµενες µέρες ξέσπασε ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος στη Μέση Ανατολή, µετά την γκανγκστερική επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και όλες αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις και η ενεργειακή ασφάλεια πήγαν «περίπατο». Ο ενεργειακός πόλεµος βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό το βλέπουµε  από τους εκατέρωθεν βοµβαρδισµούς ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, τη µείωση της παραγωγής και τις τιµές που τραβούν την ανηφόρα.

Μέσα σε αυτές τις καυτές γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο, µε επίδικο τον έλεγχο ενεργειακών πηγών, δρόµων και αγορών, ο νόµος  για τη σύµβαση µε τη CHEVRON που ψηφίστηκε στη βουλή µε τις ψήφους κυβέρνησης και βολικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ) σίγουρα µόνο ενεργειακή ασφάλεια δεν εξασφαλίζει για τον λαό. Αντίθετα εντείνει την ανασφάλεια, καθώς η χώρα χώνεται πιο βαθιά στους ενεργειακούς πολέµους.

Πόσο µάλλον που η χώρα µας για λογαριασµό των συµφερόντων του ελληνικού κεφαλαίου, αναλαµβάνει ρόλο σηµαιοφόρου που σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεµο που µαίνεται µε σκοπό την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, που είναι και η αιτία των επεµβάσεων.

Η στρατηγική των ΗΠΑ για «ενεργειακή κυριαρχία» και απεξάρτηση των Ευρωπαίων συµµάχων τους από τους ρώσικους υδρογονάνθρακες γίνεται καταλύτης επικίνδυνων διευθετήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, στη σκιά της σύγκρουσης µε την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσµιο ιµπεριαλιστικό σύστηµα. Αυτόν τον σχεδιασµό «τρέχουν» και οι συµφωνίες της κυβέρνησης µε τη «Chevron».

Είναι αποκαλυπτικό ότι δυο µονοπώλια αµερικανικών συµφερόντων, η «Chevron» και η «ExxonMobil», κατέχουν τη µερίδα του λέοντος από τα ενεργειακά κοιτάσµατα της Ανατ. Μεσογείου, έχοντας υπογράψει συµβόλαια έρευνας και εκµετάλλευσης µε τα περισσότερα κράτη της περιοχής. Η «Chevron», για παράδειγµα, εκτός από την Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην Τουρκία, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και βέβαια στο Ισραήλ.

Με άλλα λόγια, τα συµφέροντα των αµερικανικών ενεργειακών οµίλων διαχέονται σε όλες τις «συµµαχικές» χώρες του ευρωατλαντικού µπλοκ στην περιοχή της Ανατ. Μεσογείου, διαµορφώνοντας µια άτυπη «κοινοπραξία», που ανοίγει δρόµους για ευρύτερες ΝΑΤΟικές διευθετήσεις, είτε αφορούν στο Κυπριακό είτε στα Ελληνοτουρκικά. Ταυτόχρονα αυτές οι επενδύσεις είναι που «προστατεύει» η Βάση της Σούδας, όπως και συνολικά τα οικονοµικά πλάνα των ΗΠΑ από τα οποία επωφελούνται και ελληνικοί όµιλοι (βλέπε συµφωνία ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΟΡ για Ουκρανία), βάζοντας για χάρη τους τον ελληνικό και τον κρητικό λαό στο στόχαστρο.

Η κυβέρνηση και τα άλλα συστηµικά κόµµατα πανηγυρίζουν επειδή η χώρα «αναβαθµίζεται» κάτω από την ίδια ενεργειακή οµπρέλα µε τη ΝΑΤΟική «σύµµαχο» Τουρκία, που κατέχει το 1/3 της Κύπρου και αµφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στο µισό Αιγαίο, µε τη Λιβύη, που έχει υπογράψει το απαράδεκτο τουρκολυβικό µνηµόνιο, µε τη Συρία, που διοικείται από τζιχαντιστές µετά την ωµή επέµβαση ΗΠΑ – Τουρκίας – Ισραήλ και βέβαια µε το ίδιο το Ισραήλ, που η εγκληµατική πολιτική του βάζει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή. Κι αυτό βαφτίζεται «γεωπολιτικό ανάστηµα» και «αποφασιστική άσκηση των κυριαρχικών δικαιωµάτων»! Τόσο κατοχυρωµένα είναι τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας που στις συµβάσεις για τις περιοχές νότια της Κρήτης, η κυβέρνηση έχει συµπεριλάβει πρόβλεψη, για το τι θα ισχύσει, στο ενδεχόµενο που µέρος αυτών των θαλάσσιων οικοπέδων δεν συµπεριληφθεί στην ελληνική ΑΟΖ.

Η εµπλοκή της χώρας στον πόλεµο µε στρατιωτικά µέσα και αξιοποίηση των βάσεων και άλλων υποδοµών, συµπληρώνεται µε την εµπλοκή στον ενεργειακό πόλεµο µε τις ενεργειακές υποδοµές στο έδαφος και τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας, οι οποίες επίσης αποτελούν στόχους χτυπήµατος και παράγοντες κινδύνου για το λαό. Και βέβαια αυτή η γραµµή συνδυάζεται µε µπόλικο παραµύθιασµα για “εθνικούς στόχους”, “εθνικές επιτυχίες”, “εθνικό συµφέρον”. Λόγια που έχει ακούσει ξανά και ξανά ο λαός µας στη σύγχρονη ιστορία του, µε τραγική κάθε φορά κατάληξη για τον ίδιο.

Οι δρόµοι της Ενέργειας είναι στρωµένοι µε το αίµα των λαών και υπάρχουν πάµπολλα παραδείγµατα που το επιβεβαιώνουν. Ο ενεργειακός πλούτος µπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελός τους, αν απεγκλωβιστεί από τα γρανάζια των ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών και του καπιταλιστικού κέρδους.

Το ψευτοδίλληµα αξιοποιήση των υδρογονανθράκων ή ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αποπροσανατολιστικό σήµερα στα πλαίσια του καπιταλισµού. Το κυνήγι του κέρδους µέσω της «πράσινης ανάπτυξης» γιγαντώνει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια για το λαό και βάζει σε κίνδυνο και καταστρέφει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής µας.

Η διέξοδος βρίσκεται στον σοσιαλισµό, την κοινωνικοποίηση της παραγωγής, που θα κάνει προτεραιότητα στον κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας την ικανοποίηση των διευρυµένων λαϊκών αναγκών, µε την αξιοποίηση όλων των πηγών στο ενεργειακό µείγµα της χώρας.

Η πάλη για την υπεράσπιση των λαϊκών συµφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωµάτων περνάει σήµερα µέσα από τη σύγκρουση µε τους στόχους του κεφαλαίου και την εµπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα ιµπεριαλιστικά σχέδια και τους ανταγωνισµούς, όπου η Ενέργεια παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Περνάει µέσα από τη σύσφιξη των δεσµών φιλίας και αλληλεγγύης µε τον λαό της Τουρκίας και τους άλλους λαούς, που έχουν κοινό αντίπαλο το κεφάλαιο και τις ιµπεριαλιστικές του συµµαχίες.

*Ο ∆ηµήτρης ∆ηµουλάς είναι µέλος του Γραφείου της ΕΠ Κρήτης του ΚΚΕ.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

