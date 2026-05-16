Superleague: Φιέστα, συγκίνηση και άγχος

Απ’ όλα τα συναισθήµατα θα έχει η 6η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήµατος της Super League, τελευταία για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026. Με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και τον Παναθηναϊκό τέταρτο, το διακύβευµα είναι η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριµατικά του UEFA Champions League. Αυξηµένο είναι και το ενδιαφέρον στην µάχη της παραµονής.

Ο Ολυµπιακός, που απέκτησε προβάδισµα δύο βαθµών έναντι του ΠΑΟΚ, και φιλοξενείται από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τερµατίζει δεύτερος εφόσον: α) νικήσει την ΑΕΚ, β) φέρει ισοπαλία µε την ΑΕΚ και δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και γ) ηττηθεί από την ΑΕΚ και δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ.

Από µεριάς του, ο ΠΑΟΚ, που κοντράρεται µε τον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο, τερµατίζει δεύτερος εφόσον: α) νικήσει τον Παναθηναϊκό και δεν κερδίσει ο Ολυµπιακός. Υπενθυµίζεται πως οι Θεσσαλονικείς έχουν πλεονέκτηµα στην ισοβαθµία κόντρα στους Πειραιώτες, µένοντας αήττητοι και στα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήµατος (δυο νίκες εντός και δύο ισοπαλίες εκτός έδρας).

Οι αγώνες:

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

19:30 «Allwyn Arena», ΑΕΚ – Ολυµπιακός

19:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθµολογία των PLAY OFF:

ΑΕΚ: 71

Ολυµπιακός: 65

ΠΑΟΚ: 63

Παναθηναϊκός: 61

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ

Η προτελευταία αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήµατος της Super League ενδεχοµένως δώσει τις δυο οµάδες που την επόµενη σεζόν θα αγωνίζονται στην πιο κάτω κατηγορία.

Αυτό µπορεί να συµβεί είτε εφόσον ο Αστέρας Τρίπολης κερδίσει την Κηφισιά είτε αν Πανσερραϊκός και ΑΕΛ αποτύχουν να πάρουν τη νίκη στα εντός έδρας παιχνίδια τους απέναντι σε Παναιτωλικό και Ατρόµητο, αντίστοιχα.

Οι αγώνες σήµερα

19:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – ΑΕ Κηφισιά

19:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Ατρόµητος

19:00 ∆ηµοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Η βαθµολογία των PLAY OUT:

Ατρόµητος: 43

Κηφισιά: 37

Παναιτωλικός: 35

Αστέρας Τριπ.: 32

Πανσερραϊκός: 28

ΑΕΛ: 27

Αύριο ολοκληρώνονται επίσης τα Play Off 5-8 του πρωταθλήµατος της Super League µε τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής. Ιδιαίτερο βαθµολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, µε τον ΟΦΗ να έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, παρά µόνο το ποια οµάδα θα κατακτήσει την άτυπη πρωτιά που δίνει κάποια χρήµατα παραπάνω.

Ο Λεβαδειακός µε 31 βαθµούς αντιµετωπίζει τον Άρη (28 βαθµούς) στη Θεσσαλονίκη και ο ΟΦΗ µε 20 βαθµούς, υποδέχεται τον Βόλο (17 βαθµούς) .