Superleague: Έπεσε η Λάρισα

Η πρώτη νίκη μετά από εκείνη της 31ης Ιανουαρίου, δεν ήταν αρκετή για να κρατήσει την ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Το 2-1 επί του Ατρόμητου στο «AEL FC Arena» για την 9η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League, σε συνδυασμό με τη «λευκή» ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά, σηματοδότησε την άμεση επιστροφή των «βυσσινί» στην πιο κάτω κατηγορία.

Όπως περιέγραψε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι παίκτες του Τζιανλούκα Φέστα κατάφεραν να προηγηθούν από νωρίς, με τα γκολ των Ιβάν Μασόν (13’) και Λιούμπομιρ Τούπτα (34’), κάνοντας στη συνέχεια διαχείριση του σκορ και περιμένοντας τα ευχάριστα από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Τα οποία, όμως, δεν ήρθαν ποτέ. Για τους Περιστεριώτες του Ντούσαν Κέρκεζ, που τελειώνουν πρώτοι στο μίνι πρωτάθλημα, μείωσε στο φινάλε ο Μακανά Μπάκου (90’).

Μην έχοντας και πολλά περιθώρια, η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στο ματς. Μετά από ένα αναγνωριστικό δεκάλεπτο, οι «βυσσινί» άνοιξαν το σκορ. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Λούκα Γκουγκεσασβίλι, η μπάλα κατέληξε στον Μασόν που με δυνατό δεξί σουτ από το ύψος της περιοχής «έγραψε» το 1-0 στο 13ο λεπτό. Όσο περνούσε ο χρόνος, οι γηπεδούχοι έδιναν χώρο κι ο Ατρόμητος κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο.

Χωρίς όμως να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Αντίθετα, το «αλογάκι» έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 34ο λεπτό. Ο Άνχελο Σαγκάλ βρήκε πολλά διαθέσιμα μέτρα φεύγοντας στην αντεπίθεση από τα αριστερά, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Τούπτα που δε δυσκολεύτηκε, με τον Γκουγκεσασβίλι εξουδετερωμένο, να πλασάρει για το 2-0. Οι Περιστεριώτες έβγαλαν αντίδραση. Το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Γιώργου Τζοβάρα, όμως, βρήκε σε ετοιμότητα τον Θοδωρή Βενετικίδη που απέκρουσε στη δεξιά του γωνιά σε κόρνερ.

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, ο Τζοβάρας πάλι μπήκε μέσα στην περιοχή και κοντραρίστηκε από τον Μασόν. Ο Σπυρίδων Ζαμπαλάς αρχικά έδειξε την άσπρη βούλα, αλλά από το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Αναστάσιος Παπαπέτρου) τον κάλεσαν για on field review. Εν τέλει, ο Ηπειρώτης διαιτητής άλλαξε την απόφασή του. Οι Θεσσαλοί πλησίασαν σε τρίτο γκολ στο 56’, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι αρνήθηκε δεύτερο προσωπικό γκολ στον Μασόν.

Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και με τη συμπλήρωση μιας ώρας, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Σαγκάλ που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γεωργιανό τερματοφύλακα του Ατρόμητου ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Βενετικίδης με διπλή προσπάθεια εμπόδισε τον Στίβεν Τσούμπερ να μειώσει το σκορ. Σκηνικό που επαναλήφθηκε και δέκα λεπτά αργότερα, με τον Μπάκου να περνάει τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ και να πλασάρει, με τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή.

Εν τέλει οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν στις καθυστερήσεις. Έπειτα από κακή συνεννόηση του Βενετικίδη με τον Λαζάρ Ρόσιτς, ο Μπάκου πήρε την μπάλα κι είχε εύκολο έργο για το 2-1. Σκορ που δεν άλλαξε ως το φινάλε. Το οποίο βρήκε τους φίλους των «βυσσινί» να χειροκροτούν την ομάδα τους για την προσπάθεια παρά τον υποβιβασμό.

Δίχως βαθμολογικό κίνητρο, πια, το ματς της ΑΕΛ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο (Πέμπτη 21/5, 19:00). Αντίθετα, εκείνο του Ατρόμητου με τον Πανσερραϊκό την ίδια ημέρα και ώρα στο Περιστέρι, ίσως είναι καθοριστικό για τα «λιοντάρια», εφόσον έχουν κερδίσει τον Παναιτωλικό στη σημερινή (Κυριακή 17/5, 15:00) εξ αναβολής αναμέτρησή τους στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.