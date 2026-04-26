Super League: «Τελικός» στη Λάρισα, «εξάποντο» στο Αγρίνιο

Μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (22/4), η δυάδα του υποβιβασμού άλλαξε και πάλι. ΑΕΛ και Πανσερραϊκός βρέθηκαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εντός της επικίνδυνης ζώνης, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στο AEL FC Arena στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Η ΑΕΛ ναι μεν δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να κερδίσει, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά στη Λάρισα, ωστόσο τουλάχιστον πήρε τον πρώτο της βαθμό στο μίνι πρωτάθλημα. Δεν ήταν, όμως, αρκετός για να σώσει το… κεφάλι του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος απομακρύνθηκε, με τον Τζιανλούκα Φέστα να ετοιμάζεται να επιστρέψει στο AEL FC Arena. Ο Πανσερραϊκός, από την άλλη, υπέστη βαριά εντός έδρας ήττα με 4-0 από τον Ατρόμητο. Αποτέλεσμα έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς πως τα «λιοντάρια» μετρούσαν μόλις μία ήττα στις εννέα προηγούμενες αγωνιστικές (4-4-1) – κι εκείνη από τον Ολυμπιακό με 2-1 στις Σέρρες. Πάντως, το «αλογάκι», που συμπλήρωσε διψήφιο αριθμό αγώνων δίχως νίκη, πήρε δύο «τρίποντα» στην κανονική διάρκεια με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό (0-2 στις Σέρρες στις 25/10 και 1-0 στη Λάρισα στις 24/1).

Ο Αστέρας ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της προηγούμενης αγωνιστικής, με τη νίκη 2-1 που σημείωσε επί του Παναιτωλικού στην Τρίπολη. Νίκη, μάλιστα, που και με ανατροπή ήρθε και ήταν η δεύτερη σερί εντός έδρας στα Play Out. Τώρα, ακολουθεί για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου το παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Επίσης αήττητη στα Play Out η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, έδειξε πως… δεν χαρίζει κάστανα με το επιβλητικό πέρασμά της από τις Σέρρες (0-4). Οι Περιστεριώτες είναι μεν αδιάφοροι βαθμολογικά, ωστόσο κάτι τέτοιο επ’ ουδενί φαίνεται στους αγωνιστικούς χώρους. Στην κανονική διάρκεια, οι Αρκάδες πέρασαν νικηφόρα από το Περιστέρι (0-1 στις 30/11) αλλά ο Ατρόμητος πήρε τη ρεβάνς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (1-2 στις 21/2).

Στη Νεάπολη, τέλος, τίθενται αντιμέτωποι Κηφισιά και Παναιτωλικός που συγκατοικούν στους 30 βαθμούς, έξι παραπάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Η Κηφισιά παίρνει ισοπαλίες – έχει τρεις διαδοχικές μετά το 1-1 στη Λάρισα – ωστόσο όσο οι από κάτω κερδίζουν, η ανησυχία μεγαλώνει για τον Σεμπάστιαν Λέτο και τους ποδοσφαιριστές του. Για τον «Τίτορμο» του Γιάννη Αναστασίου, η κατάσταση μοιάζει, επίσης, ανησυχητική έπειτα από τις διαδοχικές ήττες από Πανσερραϊκό (2-3 εντός) και Αστέρα Τρίπολης (2-1 εκτός). Όποια ομάδα πάρει το «τρίποντο», προφανώς θα αναπνεύσει πολύ βαθιά. Το αντίστοιχο ματς στην κανονική διάρκεια δεν ανέδειξε νικητή (1-1 στις 25/10) ενώ στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε με 2-1 (στις 9/3).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

16:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Παναιτωλικός

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Πανσερραϊκός