Super League: «Τελικός» στη Λάρισα, «εξάποντο» στο Αγρίνιο

Μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (22/4), η δυάδα του υποβιβασμού άλλαξε και πάλι. ΑΕΛ και Πανσερραϊκός βρέθηκαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εντός της επικίνδυνης ζώνης, με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στο AEL FC Arena στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των Play Out του πρωταθλήματος της Super League.

Η ΑΕΛ ναι μεν δεν κατάφερε ούτε αυτή τη φορά να κερδίσει, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά στη Λάρισα, ωστόσο τουλάχιστον πήρε τον πρώτο της βαθμό στο μίνι πρωτάθλημα. Δεν ήταν, όμως, αρκετός για να σώσει το… κεφάλι του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος απομακρύνθηκε, με τον Τζιανλούκα Φέστα να ετοιμάζεται να επιστρέψει στο AEL FC Arena. Ο Πανσερραϊκός, από την άλλη, υπέστη βαριά εντός έδρας ήττα με 4-0 από τον Ατρόμητο. Αποτέλεσμα έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς πως τα «λιοντάρια» μετρούσαν μόλις μία ήττα στις εννέα προηγούμενες αγωνιστικές (4-4-1) – κι εκείνη από τον Ολυμπιακό με 2-1 στις Σέρρες. Πάντως, το «αλογάκι», που συμπλήρωσε διψήφιο αριθμό αγώνων δίχως νίκη, πήρε δύο «τρίποντα» στην κανονική διάρκεια με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό (0-2 στις Σέρρες στις 25/10 και 1-0 στη Λάρισα στις 24/1).

Ο Αστέρας ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της προηγούμενης αγωνιστικής, με τη νίκη 2-1 που σημείωσε επί του Παναιτωλικού στην Τρίπολη. Νίκη, μάλιστα, που και με ανατροπή ήρθε και ήταν η δεύτερη σερί εντός έδρας στα Play Out. Τώρα, ακολουθεί για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου το παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Επίσης αήττητη στα Play Out η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, έδειξε πως… δεν χαρίζει κάστανα με το επιβλητικό πέρασμά της από τις Σέρρες (0-4). Οι Περιστεριώτες είναι μεν αδιάφοροι βαθμολογικά, ωστόσο κάτι τέτοιο επ’ ουδενί φαίνεται στους αγωνιστικούς χώρους. Στην κανονική διάρκεια, οι Αρκάδες πέρασαν νικηφόρα από το Περιστέρι (0-1 στις 30/11) αλλά ο Ατρόμητος πήρε τη ρεβάνς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (1-2 στις 21/2).

Στη Νεάπολη, τέλος, τίθενται αντιμέτωποι Κηφισιά και Παναιτωλικός που συγκατοικούν στους 30 βαθμούς, έξι παραπάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Η Κηφισιά παίρνει ισοπαλίες – έχει τρεις διαδοχικές μετά το 1-1 στη Λάρισα – ωστόσο όσο οι από κάτω κερδίζουν, η ανησυχία μεγαλώνει για τον Σεμπάστιαν Λέτο και τους ποδοσφαιριστές του. Για τον «Τίτορμο» του Γιάννη Αναστασίου, η κατάσταση μοιάζει, επίσης, ανησυχητική έπειτα από τις διαδοχικές ήττες από Πανσερραϊκό (2-3 εντός) και Αστέρα Τρίπολης (2-1 εκτός). Όποια ομάδα πάρει το «τρίποντο», προφανώς θα αναπνεύσει πολύ βαθιά. Το αντίστοιχο ματς στην κανονική διάρκεια δεν ανέδειξε νικητή (1-1 στις 25/10) ενώ στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε με 2-1 (στις 9/3).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των Play Out 9-14 του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

16:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Παναιτωλικός

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Πανσερραϊκός

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

