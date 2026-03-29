Super League: Τα… αγαπημένα σκορ του Big-4 ενόψει Play Off

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με τις τέσσερις ομάδες που θα μπουν στη διεκδίκηση του τίτλου και την διανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων, να έχουν ξεχωρίσει εδώ και τρεις αγωνιστικές.

ΑΕΚ (60), Ολυμπιακός (58), ΠΑΟΚ (57) και Παναθηναϊκός (49) θα δώσουν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το παρών στο μίνι πρωτάθλημα των θέσεων 1-4.

Όπως αναφέρει σε σχετικό αφιέρωμα το ΑΠΕ/ΜΠΕ στην αρχική σελίδα, την περυσινή αγωνιστική περίοδο η τελική σειρά κατάταξής τους ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ωστόσο εφέτος η βαθμολογική απόσταση του «τριφυλλιού» από τους άλλους τρεις προδιαθέτει για ένα διαφορετικό φινάλε.

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων καταγράφει τα σκορ που έφεραν οι τέσσερις σύλλογοι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αναμφισβήτητα, για την πρωτοπόρο ΑΕΚ το 1-0 είναι το αγαπημένο της, καθώς αυτό εμφανίστηκε σε οκτώ (8) από τις 18 νίκες της. Αντίστοιχα, το 2-0 ήταν αυτό που… φορέθηκε σε έξι (6) από τις 17 νίκες του Ολυμπιακού ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε πέντε (5) «τρίποντα» με σκορ 3-0. Πιο «μοιρασμένα» τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού καθώς αφενός κατέκτησε τέσσερις νίκες με σκορ 2-1 ενώ άλλα τόσα παιχνίδια του (4) ολοκληρώθηκαν ισόπαλα με σκορ 1-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στα Play Off 1-4:

ΣΚΟΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ

1-0 2 2 2 8

2-0 6 2 3 1

2-1 2 4 2 1

3-0 4 3 5 1

3-1 1 1 1 0

3-2 1 0 1 2

4-0 0 0 0 3

4-1 0 2 2 1

5-0 1 0 1 1

0-0 4 2 4 1

1-1 3 4 1 3

2-2 0 1 0 2

3-3 0 0 1 0

0-1 1 1 0 0

0-2 0 1 1 2

1-2 1 0 2 0

2-3 0 2 0 0

0-4 0 1 0 0

— — — — — — — — — — — — — —

ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ 45-11 44-26 52-17 49-17

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει και στο τι έκαναν μεταξύ τους οι τέσσερις σύλλογοι. Ο ΠΑΟΚ αναδεικνύεται άτυπος πρωταθλητής καθώς συγκέντρωσε 11 βαθμούς, τρεις παραπάνω από την ΑΕΚ (8), τέσσερις από τον Παναθηναϊκό (7) και πέντε από τον Ολυμπιακό (6). Αντίστοιχη συγκομιδή στη διαδικασία των Play Off 1-4, θα χαρίσει το πρωτάθλημα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου.
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί, πως μόνο η Ένωση κατάφερε να κάνει το double, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό τόσο εκτός (3-2) όσο κι εντός έδρας (4-0) με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει και τα επτά τέρματα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, «γράφοντας» ιστορία.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει τα αποτελέσματα μεταξύ των τεσσάρων που θα συμμετάσχουν στα Play Off 1-4:

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ — 0-1 0-0 2-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1 — 2-1 2-3

ΠΑΟΚ 2-1 2-0 — 0-0

ΑΕΚ 1-1 4-0 0-2 —

Και η σχετική ειδική βαθμολογία:

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

ΠΑΟΚ (57) 3-2-1 2-1-0 1-1-1 7-3 11

ΑΕΚ (60) 2-2-2 1-1-1 1-1-1 8-7 8

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (49) 2-1-3 1-1-1 1-0-2 6-11 7

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (58) 1-3-2 1-1-1 0-2-1 5-5 6

