Super League: Στο «Πανθεσσαλικό» το Κηφισιά-Παναθηναϊκός, στην Αθήνα το ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Περίπου 3,5 ώρες κράτησε το σημερινό (9/9) συμβούλιο της Super League, το οποίο επικεντρώθηκε στη μεγαλύτερη διάρκειά του στον ορισμό της έδρας στον αγώνα Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική.

Το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί εντέλει στο «Πανθεσσαλικό» την προσεχή Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ ο αγώνας του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να διεξαχθεί στο Παγκρήτιο το οποίο για την ώρα κρίνεται ως ακατάλληλο λόγω του χλοοτάπητα.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε τόσο το γήπεδο της Λεωφόρου, όσο και το Ολυμπιακό Στάδιο με το οποίο έχει σύμβαση έως το 2027.

Η πρόθεση της Λίγκας είναι να διεξαχθεί το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, όμως εάν δεν καταστεί εφικτό να είναι έτοιμα (μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου) όλα όσα χρειάζονται για τη χρήση ημί-αυτόματου οφσάιντ και goal-line technology, το ματς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της τιμωρίας που «κουβαλάει» η κρητική ομάδα απ’ τον περσινό τελικό Κυπέλλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:
«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA (πλην της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έχει ήδη εξασκήσει το δικαίωμά της).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό των αγώνων 4ης ως και 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό του αγώνα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης”.

Ομόφωνα το Δ.Σ. ενέκρινε τον πίνακα Παρατηρητών αγωνιστικής περιόδου 2025-26».

