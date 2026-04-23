Super League: Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ

Την Κυριακή θα συνεχιστούν τα ματς για τα πλέι άουτ της Super League, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, με τις ομάδες να παλεύουν για ν’ αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων αυτών:

ΚΥΡΙΑΚΗ

16:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί : Μπούξμπαουμ, Δέλλιος

4ος : Κουκούλας

VAR : Τσακαλίδης, Πουλικίδης

18:00 Ατρόμητος-Αστέρας

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί : Βαλιώτης, Νίκζας

4ος : Κόκκινος

VAR : Ζαμπάλας, Κουμπαράκης.

20:00 ΑΕΛ-Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί : Κορώνας, Διαμαντής

4ος : Μόσχου

VAR : Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης.