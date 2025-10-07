menu
Super League: Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ, ΑΕΛ και Πανσερραϊκός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε απολογία για τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής της Super League κάλεσε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League ανακοίνωσε την Τρίτη (07/10) τις ΠΑΕ ΑΕΚ, ΑΕΛ και Πανσερραϊκό.

Η ΑΕΚ και ο Πανσερραϊκός θα απολογηθούν για υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στις εξέδρες των αναμετρήσεών τους απέναντι σε Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης, ενώ η ΑΕΛ θα απολογηθεί για τη ρίψη αντικειμένου και τη χρήση λέιζερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 10-10-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 5/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 5/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-β’ από 6/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

2/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Κ-17 , Σ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ (Φροντιστής): “Βάσει των αναφερομένων στο από 4/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.)”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ Κ-17 – ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Κ-17.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 6 περ. γ’, 5 επ., 10 παρ. 1 περ. α’ Ι, 11 παρ. 1, 3, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 4/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) στην από 4/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/25/2153328 από 6/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

4/ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 4/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 4/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».

