Super League K19: Ο “καθρέφτης” της αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19 όπως τα μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-2
(32΄πεν. Νεμπής, 59΄ Μαρκεζίνης)
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 1-0
(42΄ Ζόγκου)
Άρης – ΠΑΟΚ 0-3
(12΄ Τσιότας, 63΄ Τουρσουνίδης, 68΄ Παπαδημητρίου)
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 1-2
(77΄ Μαύρος – 45+2΄ Τσαραμανίδης, 51΄ Βλιώρας)
ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-2
(70΄ Τσώτσος – 72΄ Χότζα, 75΄ Κακιώνης)
Κηφισιά – Ατρόμητος 1-2
(37΄ Λίγδας – 21΄ Μπάτος, 29΄ Κώτσης)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-3
(88΄ Καρνέζος – 24΄ Χίσα, 53΄,90΄ Τάμπος)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγ Ν-Ι-Η Τερμ Β
1 ΠΑΟΚ 16 12-4-0 30-10 40
2 Παναθηναϊκός 16 10-5-1 33-10 35
3 Ολυμπιακός 16 9-5-2 32-15 32
5 Ατρόμητος 16 10-1-5 26-20 31
5 ΑΕΚ 15 8-4-3 30-14 28
6 Αστέρας Τρίπολης 16 8-3-5 19-19 27
7 Άρης 16 8-2-6 23-19 26
8 Παναιτωλικός 16 5-6-5 21-24 21
9 Βόλος 16 4-6-6 17-25 18
10 ΟΦΗ 16 3-4-9 12-27 13
11 Λεβαδειακός 16 4-1-11 12-27 13
12 Πανσερραϊκός 15 1-6-8 15-23 9
13 Κηφισιά 16 1-4-11 15-29 7
14 ΑΕΛ 16 1-3-12 9-33 6
O ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ
13 ΓΚΟΛ: Καραργύρης (ΑΕΚ)
11 ΓΚΟΛ: Νεμπής (Παναθηναϊκός)
8 ΓΚΟΛ: Σαντής (Βόλος), Χάμζα (Ολυμπιακός), Τσιότας (ΠΑΟΚ)
6 ΓΚΟΛ: Έλτον Χότζα (Ατρόμητος)
5 ΓΚΟΛ: Ζουριδάκης (ΑΕΚ), Κάμτσης (Άρης), Ιωάννου (Παναθηναϊκός)
4 ΓΚΟΛ: Βλιώρας (ΑΕΚ), Καραμανλής (Άρης), Κοντράσι (Αστέρας Τρίπολης), Κώτσης (Ατρτόμητος), Λίγδας (Κηφισιά), Κολοκοτρώνης (Ολυμπιακός), Κακιώνης, Ντέιβιντ Χότζα, Αλμπάνης, Γκορόγιας (Παναιτωλικός), Τουρσουνίδης (ΠΑΟΚ)