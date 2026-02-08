Super League K19: Ο “καθρέφτης” της αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19 όπως τα μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-2

(32΄πεν. Νεμπής, 59΄ Μαρκεζίνης)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 1-0

(42΄ Ζόγκου)

Άρης – ΠΑΟΚ 0-3

(12΄ Τσιότας, 63΄ Τουρσουνίδης, 68΄ Παπαδημητρίου)

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 1-2

(77΄ Μαύρος – 45+2΄ Τσαραμανίδης, 51΄ Βλιώρας)

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-2

(70΄ Τσώτσος – 72΄ Χότζα, 75΄ Κακιώνης)

Κηφισιά – Ατρόμητος 1-2

(37΄ Λίγδας – 21΄ Μπάτος, 29΄ Κώτσης)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-3

(88΄ Καρνέζος – 24΄ Χίσα, 53΄,90΄ Τάμπος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγ Ν-Ι-Η Τερμ Β

1 ΠΑΟΚ 16 12-4-0 30-10 40

2 Παναθηναϊκός 16 10-5-1 33-10 35

3 Ολυμπιακός 16 9-5-2 32-15 32

5 Ατρόμητος 16 10-1-5 26-20 31

5 ΑΕΚ 15 8-4-3 30-14 28

6 Αστέρας Τρίπολης 16 8-3-5 19-19 27

7 Άρης 16 8-2-6 23-19 26

8 Παναιτωλικός 16 5-6-5 21-24 21

9 Βόλος 16 4-6-6 17-25 18

10 ΟΦΗ 16 3-4-9 12-27 13

11 Λεβαδειακός 16 4-1-11 12-27 13

12 Πανσερραϊκός 15 1-6-8 15-23 9

13 Κηφισιά 16 1-4-11 15-29 7

14 ΑΕΛ 16 1-3-12 9-33 6

O ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ

13 ΓΚΟΛ: Καραργύρης (ΑΕΚ)

11 ΓΚΟΛ: Νεμπής (Παναθηναϊκός)

8 ΓΚΟΛ: Σαντής (Βόλος), Χάμζα (Ολυμπιακός), Τσιότας (ΠΑΟΚ)

6 ΓΚΟΛ: Έλτον Χότζα (Ατρόμητος)

5 ΓΚΟΛ: Ζουριδάκης (ΑΕΚ), Κάμτσης (Άρης), Ιωάννου (Παναθηναϊκός)

4 ΓΚΟΛ: Βλιώρας (ΑΕΚ), Καραμανλής (Άρης), Κοντράσι (Αστέρας Τρίπολης), Κώτσης (Ατρτόμητος), Λίγδας (Κηφισιά), Κολοκοτρώνης (Ολυμπιακός), Κακιώνης, Ντέιβιντ Χότζα, Αλμπάνης, Γκορόγιας (Παναιτωλικός), Τουρσουνίδης (ΠΑΟΚ)