Super League K19: Ο «καθρέφτης» της αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19:
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 5-0
(44΄ Σαλβάνος, 48΄ Φθενάκης, 55΄,80΄ Κωτίδης, 64΄
Μαγής)
Λεβαδειακός – Άρης 2-2
(45+΄ Πασχαλίδης, 90+2΄πεν. Πούλος – 13΄ Κάμτσης,
77΄ Κοντονικολάου)
ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-1
(55΄ Λιόσης)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
(1΄ Κολοκοτρώνης, 36΄ Μίλιτιτς)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρ. 5-0
(24΄,54΄ Ιωάννου,30΄ Τερζής, 64΄ Τρίκατζης, 69΄
Φώτης)
Κηφισιά – Παναιτωλικός 3-4
(6΄,29΄πεν. Σεψάς, 80΄ Ντράκι – 1΄,56΄πεν. Χότζα,
49΄,67΄ Κακιώνης)
ΠΑΟΚ – Βόλος ΑΝΒΛ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγ)
ΠΑΟΚ 16 -6αγ.
Αρης 16 -8αγ.
Παναθηναϊκός 15
Ολυμπιακός 14
ΑΕΚ 14
Ατρόμητος 12
Αστέρας Τριπ. 12
Παναιτωλικός 11
ΟΦΗ 7
Πανσερραϊκός 5
Βόλος 5 -6αγ.
Λεβαδειακός 4 -8αγ.
ΑΕΛ 4
Κηφισιά 2
8 ΓΚΟΛ: Καραργύρης (ΑΕΚ)
5 ΓΚΟΛ: Τσιότας (ΠΑΟΚ)
4 ΓΚΟΛ: Ζουριδάκης (ΑΕΚ), Έλτον Χότζα (Ατρόμητος)
3 ΓΚΟΛ: Βαντάκα (Αστέρας Τρίπολης), Σαντής (ΒΟΛΟΣ), Χάμζα (Ολυμπιακός), Ιωάννου (Παναθηναϊκός), Ντέιβ. Χότζα, Αλμπάνης (Παναιτωλικός)