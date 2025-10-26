Super League K19: Ο «καθρέφτης» της αγωνιστικής

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19:

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 5-0

(44΄ Σαλβάνος, 48΄ Φθενάκης, 55΄,80΄ Κωτίδης, 64΄

Μαγής)

Λεβαδειακός – Άρης 2-2

(45+΄ Πασχαλίδης, 90+2΄πεν. Πούλος – 13΄ Κάμτσης,

77΄ Κοντονικολάου)

ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-1

(55΄ Λιόσης)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

(1΄ Κολοκοτρώνης, 36΄ Μίλιτιτς)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρ. 5-0

(24΄,54΄ Ιωάννου,30΄ Τερζής, 64΄ Τρίκατζης, 69΄

Φώτης)

Κηφισιά – Παναιτωλικός 3-4

(6΄,29΄πεν. Σεψάς, 80΄ Ντράκι – 1΄,56΄πεν. Χότζα,

49΄,67΄ Κακιώνης)

ΠΑΟΚ – Βόλος ΑΝΒΛ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγ)

ΠΑΟΚ 16 -6αγ.

Αρης 16 -8αγ.

Παναθηναϊκός 15

Ολυμπιακός 14

ΑΕΚ 14

Ατρόμητος 12

Αστέρας Τριπ. 12

Παναιτωλικός 11

ΟΦΗ 7

Πανσερραϊκός 5

Βόλος 5 -6αγ.

Λεβαδειακός 4 -8αγ.

ΑΕΛ 4

Κηφισιά 2

8 ΓΚΟΛ: Καραργύρης (ΑΕΚ)

5 ΓΚΟΛ: Τσιότας (ΠΑΟΚ)

4 ΓΚΟΛ: Ζουριδάκης (ΑΕΚ), Έλτον Χότζα (Ατρόμητος)

3 ΓΚΟΛ: Βαντάκα (Αστέρας Τρίπολης), Σαντής (ΒΟΛΟΣ), Χάμζα (Ολυμπιακός), Ιωάννου (Παναθηναϊκός), Ντέιβ. Χότζα, Αλμπάνης (Παναιτωλικός)