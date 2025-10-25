Super League: Αμφίρροπες αναμετρήσεις στο «πρώτο πιάτο»

Λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, Ολυμπιακός και ΑΕΚ τίθενται αντιμέτωποι στο Φάληρο, στο σπουδαιότερο παιχνίδι για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Εντός έδρας υποχρεώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Έξι γκολ δέχθηκε ο Ολυμπιακός στο «Μονζουίκ» από την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έξι γκολ πέτυχε η ΑΕΚ επί της Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Καμία σύγκριση δεν τίθεται, φυσικά, για τη δυναμικότητα Ισπανών και Σκοτσέζων, ωστόσο τα αποτελέσματα ίσως έχουν επιπτώσεις στην ψυχολογία «ερυθρόλευκων» και «κιτρινόμαυρων», που τίθενται αντιμέτωποι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς, πάντως, θέλουν να δώσουν απαντήσεις μετά τις ήττες που γνωρίσαν εσχάτως οι ομάδες τους από τον ΠΑΟΚ, με συνέπεια να πέσουν από την κορυφή.

Εκεί όπου βρίσκονται πια οι «ασπρόμαυροι». Το 2-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, το 2-0 επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και το 4-3 επί της Λιλ στη Γαλλία, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, είναι αδιάσειστες αποδείξεις για το… limit up που έχει πιάσει η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Η οποία υποδέχεται τον αξιόμαχο Βόλο, που φιγουράρει στην τέταρτη θέση. Ο άλλος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Europa League, ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε στο Ρότερνταμ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Φέγενορντ. Τώρα, στην ανατολή της θητείας του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του, φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, που ακόμη αγνοεί το «τρίποντο», αφού και στο ντεμπούτο του Κρις Κόουλμαν απέτυχε να κερδίσει (2-2 με την Κηφισιά).

Ισόβαθμοι είναι Λεβαδειακός και Άρης που κοντράρονται στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί συνιστούν την ομάδα-έκπληξη μέχρι στιγμής, ειδικά με τις επιθετικές τους αρετές -έχουν με 18 γκολ την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τα τρία ματς δίχως νίκη (δύο ισοπαλίες, μία ήττα) και επιστρέφουν σε ένα γήπεδο όπου πέρυσι έχασαν οριστικά τις ελπίδες τους για είσοδο στην πρώτη τετράδα. Το «τρίποντο» που θα τους απομακρύνει από την τελευταία δυάδα αναζητούν Πανσερραϊκός και ΑΕΛ που τίθενται αντιμέτωποι στην πόλη της Μακεδονίας. Τα «λιοντάρια» ηττήθηκαν στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο ενώ το «αλογάκι», παρά την έλευση του Στέλιου Μαλεζά στην τεχνική ηγεσία, εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη. Ωστόσο, η εμφάνιση στην ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό ήταν ενθαρρυντική.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της η Κηφισιά, που περιμένει τον Παναιτωλικό στη Νίκαια. Η παρέα των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη απειλεί τα «καναρίνια» που, όμως, με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο τους, θριάμβευσαν με 4-2 επί του ΟΦΗ. Ο τελευταίος τίθεται αντιμέτωπος με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο, με τις δύο ομάδες να είναι χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Από ισοπαλία με σκορ 2-2, μάλιστα, έρχονται και οι Περιστεριώτες, που δεν μπόρεσαν να κάμψουν την αντίσταση του Λεβαδειακού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

17:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

20:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Ατρόμητος Αθηνών

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Άρης

17:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Βόλος ΝΠΣ

21:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE 2025/26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΠΑΟΚ 7 5-2-0 3-1-0 2-1-0 11-5 17

2. Ολυμπιακός 7 5-1-1 3-0-0 2-1-1 16-5 16

3. ΑΕΚ 7 5-1-1 3-0-1 2-1-0 9-5 16

4. Βόλος ΝΠΣ 7 4-0-3 2-0-1 2-0-2 11-10 12

5. Λεβαδειακός 7 3-2-2 3-0-1 0-2-1 18-9 11

6. Άρης 7 3-2-2 1-2-1 2-0-1 7-8 11

7. Παναθηναϊκός 6 2-3-1 1-2-0 1-1-1 8-7 9

8. Κηφισιά 7 2-2-3 1-0-2 1-2-1 13-13 8

9. Παναιτωλικός 7 2-1-4 1-0-3 1-1-1 8-14 7

10. Ατρόμητος 7 1-3-3 0-2-1 1-1-2 7-8 6

11. ΟΦΗ 6 2-0-4 1-0-2 1-0-2 8-13 6

12. Πανσερραϊκός 7 1-2-4 1-1-1 0-1-3 5-13 5

13. ΑΕΛ 7 0-4-3 0-2-2 0-2-1 7-13 4

14. Αστέρας Τρίπολης 7 0-3-4 0-3-0 0-0-4 9-14 3