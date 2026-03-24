Στραβό ξεκίνηµα στη δίκη των Τεµπών – Απαράδεκτες καταστάσεις περιγράφουν δικηγόροι από τα Χανιά

Σε φιάσκο εξελίχθηκε η χθεσινή έναρξη της δίκης για τα Τέµπη, µε το ειδικά διαµορφωµένο δικαστήριο στο Συνεδριακό Κέντρο «Γαιόπολις» να αδυνατεί να φιλοξενήσει τη διαδικασία.

Συνωστισµός, κακοτεχνίες, εκνευρισµός και εικόνες χάους, µε τους µισούς δικηγόρους να στέκονται όρθιοι µπροστά στους δικαστές και οι συγγενείς των νεκρών.

Την αυτοψία της Πυροσβεστικής για το αν τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας εντός του κτηρίου, ζήτησαν µε αίτηµά τους προς το δικαστήριο οι δικηγόροι της Μαρίας Καρυστιανού και του Παύλου Ασλανίδη, Μαρία Γρατσία και Γιάννης Μαντζουράνης, αντίστοιχα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλυψε απόλυτα τη ∆ικαιοσύνη, συνεπώς και τον αρµόδιο υπουργό, για την προετοιµασία της δίκης και έριξε τις όποιες ευθύνες στην διαδικασία της ανάκρισης.

Τι είδαν οι Χανιώτες δικηγόροι

Ο Κώστας Γκαζής, παρέστη ως πληρεξούσιος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανίων για την υποστήριξη της κατηγορίας (υπέρ των οικογενειών των θυµάτων) και βρέθηκε στο δικαστήριο µαζί µε την πρόεδρο του Συλλόγου, Αγάπη Μικρού.

Ο ίδιος περιέγραψε στα «Χανιώτικα νέα» την κατάσταση που βίωσαν ως «αποκαρδιωτική» εκφράζοντας την αγανάκτησή του, επιρρίπτοντας την αποκλειστική ευθύνη τόσο στη φυσική όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αντίστοιχες εικόνες σε δικαστήρια δεν συναντώνται ούτε σε χώρες του τρίτου κόσµου.

Συνωστισµός και Παντελής Έλλειψη Ασφάλειας

Όπως εξηγεί ο Χανιώτης νοµικός, παρότι η Εισαγγελία και το Υπουργείο γνώριζαν ότι πρόκειται για µια πολυπληθή δίκη µε πολλούς κατηγορούµενους, µάρτυρες και συγγενείς µε δικαίωµα παράστασης, στοιβάχτηκαν 500-550 άτοµα σε µια αίθουσα χωρητικότητας µόλις 200 ατόµων. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι κανόνες ασφαλείας παραβιάστηκαν πλήρως: δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου, ενώ το πιστοποιητικό πυρασφάλειας που ζητήθηκε δεν προσκοµίστηκε ποτέ. Αποτέλεσµα αυτού ήταν οι συγγενείς των θυµάτων, οι επιζώντες και όλοι οι συνήγοροι να παραµένουν όρθιοι κατά τη διαδικασία.

Ακατάλληλες Εγκαταστάσεις και Σπατάλη Πόρων

Για τη διαµόρφωση του χώρου διατέθηκε 1 εκατοµµύριο ευρώ, ωστόσο η αίθουσα χαρακτηρίζεται απολύτως ακατάλληλη και συγκρίνεται από τον κ. Γκαζή ειρωνικά µε το φουαγιέ του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων.

Ενώ οι δικηγόροι που συµµετέχουν στη δίκη ανέρχονται σε περίπου 250, είχαν προβλεφθεί θέσεις µόνο για 80. Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν σοβαρά λειτουργικά κενά: τα φώτα αναβόσβηναν, µικρόφωνα δεν υπήρχαν καν για τους συνηγόρους, και κατά την πρώτη ώρα δεν λειτουργούσε ούτε το µικρόφωνο της προέδρου. Η έλλειψη µικροφώνων καθιστά αδύνατη την ηχογράφηση για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών, αλλά και τη βασική προϋπόθεση να ακούν οι παράγοντες τι λέγεται στην αίθουσα.

Η “Λύση” των Τριών Επιπέδων και η Παραβίαση

της ∆ηµοσιότητας

Το Υπουργείο είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν τρία επίπεδα για την παρακολούθηση της δίκης, όµως τα δύο από αυτά βαφτίστηκαν αυθαίρετα ως ενιαίος χώρος, καθώς δεν είχαν καµία απολύτως επαφή µε την κυρίως αίθουσα. Για να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο, η πρόεδρος πρότεινε να χωριστούν οι παράγοντες της δίκης σε οµάδες των 50 ή 80 ατόµων, µια ιδέα που, όπως τονίζει ο συνήγορος, παραβιάζει κατάφορα την αρχή της δηµοσιότητας της διαδικασίας.

∆ιαδικαστικό Χάος και Κίνδυνος Ακυρότητας

Ο συνήγορος τονίζει ότι ορθώς διεκόπη η διαδικασία, καθώς αν προχωρούσε υπό αυτές τις συνθήκες, οι παριστάµενοι θα νοµιµοποιούσαν εµµέσως µια δίκη απολύτως άκυρη, η οποία παραβιάζει κάθε νοµική έννοια της «δίκαιης δίκης».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και οι συνήγοροι υπεράσπισης χαρακτήρισαν την κατάσταση της αίθουσας «αισχρή», ενώ οι ίδιοι οι συγγενείς -που επιθυµούν διακαώς την έναρξη της δίκης- αναγκάστηκαν να αντιδράσουν λογικότατα απέναντι σε αυτές τις συνθήκες.

Το Ζήτηµα των ΜΜΕ και της «Κεκλεισµένων των Θυρών» ∆ίκης

Απαντώντας σε σχετικό ερώτηµα των «Χανιώτικων νέων», ο κ. Γκαζής απορρίπτει κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο να διεξαχθεί η δίκη «κεκλεισµένων των θυρών», αφενός γιατί πρόκειται για ζήτηµα µείζονος δηµοσίου συµφέροντος και αφετέρου επειδή οι οικογένειες και οι επιζώντες δεν είναι απλό ακροατήριο, αλλά νόµιµοι διάδικοι που πρέπει να έχουν άµεση και συνεχή πρόσβαση στη διαδικασία.

Εν όψει πλέον της επόµενης δικασίµου (ορισµένη για την Πρωταπριλιά), ο συνήγορος ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να παρθούν άµεσα µέτρα για να υπάρξει λειτουργικότητα και ασφάλεια. Εάν η υπάρχουσα αίθουσα δεν διορθωθεί, απαιτείται νέα µελέτη ώστε η δίκη να µεταφερθεί σε άλλο µέρος της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, ή υποχρεωτικά να πάει στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα για λόγους ασφαλείας.

Τέλος, αναρωτιέται δηκτικά ποια «φωτεινά µυαλά» σχεδίασαν αυτές τις λύσεις για την πιο πολύκροτη δίκη των τελευταίων ετών.