Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, 2025
Συνεργασίες

Στρατιωτικό Σένγκεν, εξοπλισµοί και στο βάθος λιτότητα

Νότης Μαριάς
Ανακοινώθηκε µετά βαΐων και κλάδων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δροµολόγηση των διαδικασιών για τη δηµιουργία του «στρατιωτικού Σένκεν».

Σύµφωνα µε την επίσηµη ανακοίνωση «για να διευκολυνθεί η ταχεία και απρόσκοπτη µετακίνηση στρατευµάτων, εξοπλισµού και στρατιωτικών µέσων ανά την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος ενισχύουν την αµυντική ετοιµότητα, εστιάζοντας στην προετοιµασία, µε µια δέσµη µέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα» (https://ec.europa.eu 19/11/2025). Έτσι «µε τη δηµιουργία ενός χώρου στρατιωτικής κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2027, το πακέτο στρατιωτικής κινητικότητας φέρνει την ΕΕ ένα βήµα πιο κοντά σε έναν Στρατιωτικό χώρο Σένγκεν. Θα καταστήσει ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο συντονισµένη τη µετακίνηση στρατευµάτων και στρατιωτικού εξοπλισµού σε όλη την Ευρώπη».

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η άρση των κανονιστικών φραγµών µε τη θέσπιση εναρµονισµένων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα. Καθορίζονται δε  «σαφείς κανόνες και διαδικασίες για τις διασυνοριακές στρατιωτικές µετακινήσεις, µε µέγιστο χρόνο διεκπεραίωσης τριών ηµερών και απλουστευµένες τελωνειακές διατυπώσεις» (https://ec.europa.eu 19/11/2025).

Όπως τόνισε η Κάγια Κάλας, ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής «η δυνατότητα ταχείας µετακίνησης των ενόπλων δυνάµεων της Ευρώπης είναι απαραίτητη για την άµυνα της Ευρώπης».

Είναι λοιπόν προφανές ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ ενισχύουν έτι περαιτέρω την Οικονοµία Πολέµου στη γηραιά ήπειρο και καθώς τα τύµπανα του πολέµου άρχισαν ήδη να χτυπούν, ο Γερµανός υπουργός άµυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε µεταξύ άλλων ότι «κάποιοι άλλοι, στρατιωτικοί ιστορικοί, πιστεύουν πως είχαµε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη».

Το ερώτηµα βέβαια είναι «ποιος πληρώνει τον βαρκάρη», δηλαδή ποιος θα πληρώσει τα σπασµένα του πακέτου των 800 δισ. ευρώ για τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς του ReArm Europe που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2025.

Έτσι µέσα σε όλο αυτό το ψυχροπολεµικό κλίµα µε τις ηγεσίες των χωρών της ΕΕ να καλούν σε εγρήγορση αρχίζοντας µάλιστα να φτιάχνουν και πολεµικά καταφύγια, το Συµβούλιο της ΕΕ έχει δροµολογήσει από το καλοκαίρι του 2025 σειρά σκληρών µέτρων λιτότητας προκειµένου οι λαοί της Ευρώπης να σφίξουν το ζωνάρι για να βρεθούν τα λεφτά για τη χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών εξοπλισµών. Και όλα αυτά ενώ σύµφωνα µε το ίδιο το Συµβούλιο της ΕΕ «τα παιδιά στη Γαλλία αντιµετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού σε σύγκριση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό (26,2 % έναντι 19 % το 2024) και µε άλλες χώρες της ΕΕ (26,2 % έναντι 24,2 % το 2024)» (https://eur-lex.europa.eu 20/8/2025).

Τα µέτρα περιλαµβάνουν, όπως αναλύσαµε από τη στήλη αυτή µε σειρά άρθρων µας (για τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Πολωνία), ανά περίπτωση µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους µε αύξηση της άµεσης και έµµεσης φορολογίας, µε την κατάργηση κοινωνικών παροχών και επιδοτήσεων και µε τη δραστική µείωση των δηµοσίων δαπανών που σχετίζονται µε την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, τη µακροχρόνια φροντίδα και  τα επιδόµατα ανεργίας.

Και το κερασάκι στην τούρτα οι Συστάσεις του Συµβούλιου της ΕΕ τον Ιούλιο 2025 για «µεταρρύθµιση» των συνταξιοδοτικών συστηµάτων κυρίως µε την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και τη µείωση των κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση, ιδίως στη Γερµανία και στην Ιταλία.

*Ο Νότης Μαριάς είναι καθηγητής Θεσµών της ΕΕ στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής Ηρακλείου

