Στους υπερεντατικούς ελαιώνες το µέλλον του ελαιολάδου σύµφωνα µε έκθεση της ΕΕ!

■ Προβλέψεις για µείωση παραγωγής και κατανάλωσης σε Ελλάδα και Ιταλία

Περίεργες και όχι απόλυτα συµβατές µε τα µέχρι σήµερα παραδεκτά, είναι οι προβλέψεις της πρόσφατης έκθεσης (EU Agricultural Outlook 2025-2035) της ΕΕ, για τα συστήµατα παραγωγής, την κατανάλωση και τις εξαγωγές του Ευρωπαϊκού ελαιολάδου µέχρι το 2035!

Και εάν όλες αυτές οι «προβλέψεις» αποτελέσουν ως φαίνεται και στόχους της νέας ΚΑΠ και παράλληλα υιοθετηθούν και από τις Εθνικές Ελαϊκές Πολιτικές, φαίνεται ότι η ελαιοκαλλιέργεια στην ΕΕ, αφήνεται πλέον στο έλεος του θεού και του καιρού!

Υπερεντατικοί ελαιώνες

Όπως αναφέρει η έκθεση, τα υπερεντατικά συστήµατα ελαιώνων, φαίνεται ότι θα αποτελέσουν κατά την επόµενη δεκαετία το µέλλον του Ευρωπαϊκού ελαιώνα, ενώ η διαχείριση του νερού θα παραµείνει καθοριστικός παράγοντας για τις καλλιέργειες στις επιτραπέζιες ελιές!

Η Iσπανική παραγωγή µε βάση τους ελαιώνες αυτούς, σηµειώνει η έκθεση, µπορεί να αυξηθεί στους 1,8 εκατ. τόνους έως το 2035 και η Πορτογαλική στους 200 000 τόνους ετησίως. Αντίθετα, σηµειώνει, η Ελληνική παραγωγή µπορεί να µειωθεί κάτω από 180.000 τόνους ετησίως και η Ιταλική θα καταγράψει πτώση της τάξεως του 3%.

Πτώση κατανάλωσης

Σε ότι αφορά την κατανάλωση, η έκθεση αναφέρει ότι αναµένεται να κινηθεί πτωτικά, ιδιαίτερα στα ελαιοπαραγωγικά κράτη της ΕΕ, λόγω της µείωσης του πληθυσµού, ενώ στα αλλα κράτη µπορεί να σηµειώσει άνοδο µε βάση τη στροφή των καταναλωτών σε πιο υγιεινά διατροφικά πρότυπα!.

Στην Ισπανία, η κατανάλωση εξαιτίας των καταναλωτικών προτιµήσεων και της µείωσης του πληθυσµού, αναµένεται να χάνει 0,6% ετησίως ανά κάτοικο έως το 2035, ενώ σε Ιταλία, Ελλάδα και Γαλλία µπορεί να χάνει από 0,5% έως 1,3% ετησίως.

Αύξηση εξαγωγών

Στον τοµέα των εξαγωγών, η ΕΕ προβλέπεται αύξηση των εξαγωγών κατά 6,1% έως το 2035, µε την Ισπανία και Πορτογαλία να αναµένουν αυξήσεις στις καθαρές εξαγωγές ελαιολάδου τους κατά 5,1% και κατά 0,9%, αντίστοιχα.

Μελλοντικά, η διαφοροποίηση προϊόντων και οι καλές στρατηγικές µάρκετινγκ θα είναι καθοριστικές για να διατηρήσει η ΕΕ τον ηγετικό ρόλο της στην παγκόσµια αγορά ελαιολάδου.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω οι συντάκτες της έκθεσης είναι φανερό ότι ηθεληµένα η αθέλητα υπερβάλουν µε τους υπερεντατικούς ελαιώνες και σίγουρα σφαλούν στις προβλέψεις τους για µείωση της κατανάλωσης στις ελαιοπαραγωγικές χώρες!

Για όλα αυτά σκοπεύουµε να επανέλθουµε, πρεπει όµως να ασχοληθούν και οι πολίτικοι όπως και άµεσα ενδιαφερόµενοι!

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά από άδεια του (nmixel@otenet.gr)