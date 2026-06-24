Στους δρόμους οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση και οικοδομή στα Χανιά

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Αύξηση μισθών, μέτρα ασφαλείας στην εργασία , ανθρώπινες συνθήκες στη δουλειά διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο τουρισμό, στην εστίαση , στην οικοδομή που και στα Χανιά πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το κτήριο της ΔΥΠΑ στην οδό Τζανακάκη.

Εργαζόμενοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των σωματείων τους συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο τη ΔΥΠΑ με τα πανό τους και φωνάζοντας συνθήματα. Όπως κατήγγειλαν οι συνθήκες στους χώρους εργασίας είναι απαράδεκτες, ενώ δεν τηρούνται από τους εργοδότες τα μέτρα ασφαλείας.