Στους δρόμους για τη Γάζα πολίτες το βράδυ στα Χανιά

Σε κινητοποιηση στην πλατεία Αγορας προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης πολίτες στα Χανιά, διαμαρτυρόμενοι για την επιθεση που δέχεται ο στόλος για τη Γάζα.

Διαδηλωτές έκλεισαν τον δρόμο μπροστά στην πλατεία ενώ σε πανό έγραφαν: «Τα μάτια μας στραμμένα στη Γαζα, νίκη στα όπλα της παλαιστινιακής αντίστασης».