Στους 1.139 οι μετανάστες στην Αγιά

Στους 1.139, αριθμό ρεκόρ, ανέρχεται ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων που θα παραμείνουν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της Αγιάς.

Τη Δευτέρα, αναμένεται ένας αριθμός να διοχετευθεί προς την Αθήνα και στα εκεί κέντρα κράτησης.

Μετά από συνεχιζόμενες αφίξεις καραβιών, η εκτίμηση αστυνομίας και λιμενικού είναι πως από τη Δευτέρα θα είναι λιγότερες οι βάρκες που θα προσεγγίσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα λόγω των καιρικών συνθηκών που θα χειροτερέψουν.

Σημειώνεται ότι από τους 1.139, οι 342 μετανάστες έχουν συμπληρώσει 28 μέρες στην Αγιά!