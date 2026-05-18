Στον… πυρετό του κυκλοφοριακού

Ένα από τα πρώτα πράγµατα που έµαθα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι «στα Χανιά ποτέ δεν τσακώνεσαι µε το κυκλοφοριακό πρόβληµα.

Είναι σαν να αντιδικείς µε το θερµόµετρο».

∆ηλαδή όταν έχεις 39 πυρετό δεν τα βάζεις µε το θερµόµετρο, λες είµαι περδίκι, ας βγω να κάνω ένα περίπατο στην πόλη που αγαπά τους πεζούς…

Βλοσυρό το θερµόµετρο, βλοσυρό και το κυκλοφοριακό πρόβληµα.

Βέβαια έχουµε και κάµποσους… εµπύρετους στα Χανιά, που πρόβληµα δεν βλέπουνε κανένα.

Για αυτό κάθε µήνα σκάβουν και µία οδική αρτηρία. Από εθιµική προσήλωση στο δόγµα «όποιος σκάβει κερδίζει».

∆ιασχίζω τέσσερις φορές την ηµέρα (τοίχο – τοίχο) την οδό Αποκορώνου.

Από τον Κουµπέ µέχρι το κέντρο της πόλης.

Ο θεός αγαπά το χαβιάρι και τους πεζούς σε αυτήν την πόλη.