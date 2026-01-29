Στον Περιφερειάρχη Κρήτης ο νέος διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης ΤΑΛΩΣ

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη ο νέος διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης ΤΑΛΩΣ (πρώην ΣΕΑΠ) Ταξίαρχος Φώτιος Αρμπής.

Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, ευχήθηκε στο νέο διοικητή καλή επιτυχία στο έργο του με την ευκαιρία ανάληψης των νέων του καθηκόντων.

Από την πλευρά του ο διοικητής της 44ης Στρατιωτικής Διοίκησης ΤΑΛΩΣ Ταξίαρχος Φώτης Αρμπής ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη ανέφερε ότι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατεύσιμοι στηρίζουν το έργο της Αυτοδιοίκησης όπου και όταν απαιτείται.