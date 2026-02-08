Στον οικονομικό εισαγγελέα η υπόθεση Παναγόπουλου: Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να ανατεθεί η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, για ενδεχόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που λειτουργούσαν ως «οχήματα».

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η έρευνα δρομολογείται μετά το πολυσέλιδο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 60 σελίδες και βρίσκεται ήδη στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ εκτός από την κλήση μαρτύρων και την αξιολόγηση των στοιχείων, ο εισαγγελέας θα ερευνήσει το πόθεν έσχες περιουσιακών στοιχείων του προέδρου της ΓΣΕΕ και των υπευθύνων των εταιρειών.

Δύο κακουργήματα και έξι εταιρείες στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το πόρισμα, περιγράφονται δύο κακουργηματικές πράξεις, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεγχόμενοι εμφανίζονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η Αρχή φέρεται να αποδίδει κεντρικό ρόλο στον Γιάννη Παναγόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, καθώς και αποφασιστικό λόγο που, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις και περιουσιακά στοιχεία

Σε περίπτωση έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης, η έρευνα θα επικεντρωθεί στις συμβάσεις ανάθεσης έργου, στη ροή των χρημάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές από το 2020 έως το 2025.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, μέσω τραπεζικών λογαριασμών φέρεται να κινήθηκε ποσό σχεδόν 500.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, φέρεται να δόθηκε «χέρι με χέρι». Συνολικά, το πόρισμα εκτιμά ότι οι ελεγχόμενοι φέρονται να αποκόμισαν περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, θα ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» των εμπλεκομένων, καθώς και η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της έρευνας

Αν και το πόρισμα αναφέρεται σε επτά συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η έρευνα να επεκταθεί τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ορισμένες από τις εταιρείες φέρονται να λειτούργησαν ως «οχήματα», γεγονός που εγείρει το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου δικτύου με σκοπό την απόκρυψη της διαδρομής του χρήματος.

Στάση αναμονής από τα πολιτικά κόμματα

Αξίζει να σημειωθεί πως στάση αναμονής τηρούν τα πολιτικά κόμματα, τα οποία δηλώνουν ότι αναμένουν τα αποτελέσματα της ενδελεχούς έρευνας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, διαφάνειας και απόδοσης ευθυνών.

Η παραίτηση Στρατινάκη και οι τοποθετήσεις των εμπλεκομένων

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, ανακοίνωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση της Υποδιοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς. Σε ανάρτησή της έκανε λόγο για συκοφαντικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων κατάρτισης.

Την ίδια ώρα, οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή αρνούνται ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας, καθώς και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, ο οποίος εμφανίζεται ως βασικός μέτοχος ετερόρυθμης εταιρείας επικοινωνίας και του οποίου ανεστάλη – από το πρωί της Παρασκευής, 6 Φεβρουαρίου- η συμβατική σχέση εργασίας με την ΕΡΤ, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης.

Ο Ανδρέας Γεωργίου δήλωσε ότι οι υπηρεσίες που παρέχει «δεν έχουν καμία σχέση ή συνάφεια με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης», ενώ ο Γιώργος Κακούσης υποστήριξε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι «νόμιμες, διαφανείς και ελέγξιμες» και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.

Επόμενα βήματα

Δεδομένο θεωρείται ότι τα επόμενα 24ωρα ανοίγει ο κύκλος της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, με τη δικογραφία να αναμένεται να χειριστεί ο οικονομικός εισαγγελέας, προκειμένου να διακριβωθεί η τέλεση των κακουργημάτων που περιγράφονται στο πόρισμα.

Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να αιτιολογήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία, με την έρευνα να εξετάζει εάν η περιουσιακή τους κατάσταση συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει και σε περαιτέρω ποινικές ευθύνες.