Στον λαβύρινθο των διατροφικών διαταραχών

Το κόµικς «Εγώ, Χοντρή» κυκλοφορεί πρώτη φορά στην Ισπανία τον Μάρτιο 2017. Η επιτυχία του ακολουθεί πολλαπλές εκδόσεις και εννιά χρόνια, τον Μάρτιο του 2026 µεταφράζεται και στα ελληνικά από τις εκδόσεις «ΚΨΜ». Η δηµιουργός Μέριτσελ Μποσκ σχεδιάζει µια ιστορία µε πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία για τον λαβύρινθο των διατροφικών διαταραχών, τις τεταµένες οικογενειακές σχέσεις που τις ενισχύουν αλλά και την ψυχική δύναµη που απαιτεί µια τέτοια συνθήκη.

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Είναι καταλανή, µητέρα, καθηγήτρια σχεδίου και εικονογράφος για τη βορειοαµαρικανική βιοµηχανία. Όπως αναφέρει στο κόµικς από πολύ µικρή µουντζουρώνει χαρτιά, µια συνήθεια που της έσωσε τη ζωή σε πάνω από µία περιπτώσεις και που µάλιστα της εξασφάλισε µια υποψηφιότητα για τα µεγάλου κύρους βραβεία Eisner. Αυτό συνέβη το 2015 µε το έργο «BirdCatDog», ένα εικονογραφηµένο αφήγηµα για παιδιά. Στο «Εγώ, Χοντρή» αναζητά θέµατα της δικής της ζωής και τα βρίσκει. Κατά τη διαδικασία της συγγραφής του έχασε γύρω στα πενήντα κιλά.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το κόµικς βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα σε σχέση µε την ψυχολογική κακοποίηση και τις διατροφικές διαταραχές. Μία αυτοβιογραφική εξοµολόγηση που, όπως λέει η ίδια η συγγραφέας του, αρχίζει άσχηµα αλλά τελειώνει καλά.

Η Μέριτσελ είναι ένα κορίτσι που µεγαλώνει µε την πολύτεκνη οικογένειά της και τους παππούδες της. Σε όλη της την παιδική ηλικία µεγαλώνει µε εξευτελισµούς τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον, γεγονός που την καταρρακώνει αλλά και την οδηγεί στον άγριο κόσµο της βουλιµίας. Η κατανάλωση φαγητού γίνεται ένα αποκούµπι, γίνεται ο δικός της τρόπος να «γεµίσει», να νιώσει πληρότητα. Όµως ποτέ η φυσική τροφή δεν αναπληρώνει το χαµένο συναίσθηµα. Ο φαύλος κύκλος ξεκινάει εξωτερικά και συνεχίζεται εσωτερικά. Η λοιδορία που βιώνει στο σπίτι και στο σχολείο γίνεται εσωτερική τιµωρία που βιώνεται µέσω του φαγητού, αφού η προσωρινή ανακούφιση γίνεται άγχος, πανικός και ντροπή.

Η ζωγραφική θα γίνει το δικό της καταφύγιο. Μέσα από τα σχέδια και το κόµικς θα γνωρίσει έναν αληθινό συµπαραστάτη και θα βιώσει για πρώτη φορά αποδοχή, έρωτα και αγάπη από τον δάσκαλό της. Αυτό όµως δεν θα είναι αρκετό, έτσι η Μέριτσελ θα προβεί σε πολλαπλές αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές προκειµένου να ξανασυνδεθεί µε το σώµα της. Μεγαλώνοντας και µε τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, τα πράγµατα θα γίνουν οµαλότερα.

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Το σχέδιο της Μέριτσελ Μποσκ στο κόµικς «Εγώ, Χοντρή» ξεχωρίζει για την αµεσότητα, την εκφραστικότητα και τον έντονα προσωπικό χαρακτήρα του. Η δηµιουργός χρησιµοποιεί ένα ύφος που συνδυάζει την απλότητα µε τη συναισθηµατική δύναµη, καταφέρνοντας να αποδώσει µε ειλικρίνεια τις εµπειρίες και τις σκέψεις της πρωταγωνίστριας. Οι γραµµές είναι συχνά καθαρές και λιτές, χωρίς υπερβολικές λεπτοµέρειες, κάτι που βοηθά τον αναγνώστη να εστιάσει περισσότερο στα συναισθήµατα και στις αντιδράσεις των χαρακτήρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδονται οι εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώµατος. Μέσα από µικρές αλλαγές στις κινήσεις ή στα βλέµµατα, η Μποσκ µεταφέρει την ανασφάλεια, τον θυµό, την απελπισία που βιώνει η ηρωίδα. Το σχέδιο δεν επιδιώκει τον ρεαλισµό· αντίθετα, χρησιµοποιεί µια πιο καρτουνίστικη και ελεύθερη αισθητική, που κάνει την αφήγηση πιο ανθρώπινη και προσιτή.

Επιπλέον, η χρήση του χώρου και των καρέ συµβάλλει σηµαντικά στον ρυθµό της ιστορίας. Σε στιγµές έντασης ή συναισθηµατικής φόρτισης, τα καρέ γίνονται πιο πυκνά ή πιο κλειστά, δηµιουργώντας αίσθηση πίεσης.

Οι διατροφικές διαταραχές απαιτούν την προσοχή µας

Οι διατροφικές διαταραχές είναι σοβαρές ψυχικές διαταραχές που σχετίζονται µε τη σχέση του ατόµου µε το φαγητό, το βάρος και την εικόνα του σώµατος. Οι πιο γνωστές είναι η νευρική ανορεξία, η βουλιµία και η υπερφαγία. Συχνά προκαλούνται από συνδυασµό ψυχολογικών, κοινωνικών και βιολογικών παραγόντων, όπως το άγχος, η χαµηλή αυτοεκτίµηση και τα πρότυπα οµορφιάς που προβάλλονται. Οι διαταραχές αυτές µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη σωµατική και ψυχική υγεία του ατόµου. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή υποστήριξη από ειδικούς, οικογένεια και φίλους είναι πολύ σηµαντικές για την αντιµετώπισή τους.

