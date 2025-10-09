Στον Λάσλο Κρασναχορκάι το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025, ανακοίνωσε σήμερα η επιτροπή που απονέμει τα βραβεία.

Το βραβείο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών (1,2 εκατ. δολάρια).

«Το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2025 απονέμεται στον Ούγγρο συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι για το δυνατό και οραματικό έργο του το οποίο, εν μέσω του τρόμου της Αποκάλυψης, επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης», δήλωσε ο Ματς Μαλ, Μόνιμος Γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας.

Το αναγνωστικό κοινό του γεννημένου στις 5 Ιανουαρίου 1954 στην πόλη Γκιούλα στην νοτιοανατολική Ουγγαρία, Λάσλο Κρασναχορκάι βρίσκεται κυρίως στη Γερμανία, όπου έζησε για χρόνια, και στην Ουγγαρία όπου θεωρείται από πολλούς ως ένας από τους πιο σημαντικούς εν ζωή συγγραφείς στη χώρα.

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι είναι «ένας μεγάλος επικός συγγραφέας στην κεντροευρωπαϊκή παράδοση που εκτείνεται από τον Κάφκα μέχρι τον Τόμας Μπέρνχαρτ και χαρακτηρίζεται από τον παραλογισμό και την γκροτέσκα υπερβολή. Όμως έχει περισσότερους από έναν τρόπους προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του, και στρέφεται επίσης προς την Ανατολή υιοθετώντας έναν πιο στοχαστικό και μελετημένο με ακρίβεια τρόπο», σύμφωνα με την Ακαδημία.

Το δύσκολο και απαιτητικό ύφος του έχει χαρακτηριστεί από τον ίδιο «η πραγματικότητα που εξετάζεται μέχρι την τρέλα». Η τάση του για μεγάλες φράσεις και μακρές παραγράφους έχουν αποδώσει επίσης στον συγγραφέα τον χαρακτηρισμό «εμμονικός».

Ο Κρασναχορτάι μεγάλωσε σε μια εβραϊκή οικογένεια της μεσαίας τάξης και άντλησε την έμπνευσή του από την εμπειρία του κομμουνισμού, καθώς και από τα πολλά ταξίδια που έκανε αφού εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο εξωτερικό, το 1987, στο Δυτικό Βερολίνο, χάρη σε μια υποτροφία.

Το 2015, ο Κρασναχορκάι κέρδισε το βρετανικό διεθνές βραβείο Μπούκερ για το σύνολο του έργου του.

Ο δεύτερος Ούγγρος συγγραφέας που τιμάται με το βραβείο μετά τον Ίμρε Κέρτες το 2002, ανέφερε τον συγγραφέα Φραντς Κάφκα, τον τραγουδιστή Τζίμι Χέντριξ και την ιαπωνική πόλη ως πηγές της έμπνευσής του.

Πέρυσι, η συγγραφέας από τη Νότια κορέα Χαν Κανγκ κέρδισε το περίβλεπτο βραβείο και έγινε η πρώτη γυναίκα από την Ασία που τιμάται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Από τη δημιουργία του, το Νόμπελ Λογοτεχνίας κυριαρχείται από άνδρες και από τα δυτικά γράμματα. Από τους 122 νικητές, μόνο 18 είναι γυναίκες και μια μειοψηφία συγγραφέων από ασιατικές γλώσσες ή από τη Μέση Ανατολή έχουν λάβει το περίβλεπτο βραβείο. Καμία αφρικανική γλώσσα δεν εκπροσωπείται μέχρι τώρα στα βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα βιβλία του Λάσλο Κρασναχορκάι “Πόλεμος και Πόλεμος” (2015), “Η μελαγχολία της αντίστασης” (2016), “Το τανγκό του Σατανά” (2018), “Η Σέιομπο πέρασε από εκεί κάτω (2019), “Η επιστροφή του βαρόνου Βενκχάιμ” (2020), “Herscht 07769” (2023), όλα από τις εκδόσεις Πόλις.

Δύο βιβλία του (“Το τανγκό του Σατανά” και “Η μελαγχολία της αντίστασης”) έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τον φίλο του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ.