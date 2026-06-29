Στον καθρέπτη της πόλης

Το «ημιτελές» κυριαρχεί στην τοπική, πολιτική ζωή των Χανίων. Κανένα έργο δεν παραδίδεται στην ώρα του και οι μισοτελειωμένες δουλειές χαρακτηρίζουν τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής και τα πεπραγμένα της.

Θυμίζει το παλιό πανεπιστημιακό καλαμπούρι με τον καθηγητή που λέει στον φοιτητή για την εργασία του. – Αγαπητέ μου, έχει πολλά πρωτότυπα και ενδιαφέροντα στοιχεία. Απλώς τα πρωτότυπα δεν είναι ενδιαφέροντα και τα ενδιαφέροντα δεν είναι πρωτότυπα. Αυτή είναι η «παγίδα» των Χανίων, αφού με την «παγίδα του Θουκυδίδη» καταπιάστηκε ο Κινέζος πρόεδρος Σι. Έτσι η ζωή συνεχίζεται με καβγαδάκια και λογύδρια στα μπιτσόμπαρα.