Στον Καλλικράτη ο Προκόπης Παυλόπουλος (φωτορεπορτάζ)

Εκδήλωση μνήμης της καταστροφής του μαρτυρικού χωριού Καλλικράτη, από τους Γερμανούς τον Οκτώβρη του 1943, πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο στον Καλλικράτη Σφακίων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ομιλία για τα γεγονότα της εποχής απήυθυνε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.