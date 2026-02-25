Στον εθνικό τελικό του Young Business Talents μαθητές του ΕΠΑΛ Καντάνου

Ο Δήμος Καντάνου–Σελίνου εκφράζει, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, τα θερμά του συγχαρητήρια στους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Καντάνου και στην ομάδα KADANOSPOWER για την πρόκρισή τους στον Εθνικό Τελικό του διαγωνισμού Young Business Talents 2025–2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η σημαντική αυτή διάκριση, ανάμεσα σε εκατοντάδες ομάδες από όλη την Ελλάδα, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της συστηματικής προσπάθειας των μαθητών, αλλά και της ποιοτικής δουλειάς που επιτελείται στο δημόσιο σχολείο της περιοχής μας.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στην εκπαιδευτικό κ. Χριστίνα Μάουλα για την καθοδήγηση και τη στήριξή της, καθώς και σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό.

Ο Δήμος Καντάνου–Σελίνου εύχεται καλή επιτυχία στον Εθνικό Τελικό, με την πεποίθηση ότι η προσπάθεια και η γνώση θα συνεχίσουν να φέρνουν σπουδαία αποτελέσματα και να αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά»