Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Τοπικά

Στον εορτασμό για τον Αγιο Μηνά ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στις εκδηλώσεις για την εορτή του Πολιούχου και Προστάτη του Ηρακλείου Αγ. Μηνά συμμετείχε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο Περιφερειάρχης Κρήτης ακολούθησε την λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της εικόνας του Αγίου Μηνά στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου.
Σε δήλωση του ο κ. Αρναουτάκης ανέφερε: «Ημέρα χαράς και υπερηφάνειας για το Μεγάλο Κάστρο η εορτή του Αγίου Μηνά, του Πολιούχου του Ηρακλείου που είναι ταυτισμένος με την νεότερη ιστορία της πόλης μας.
Αντλώντας δύναμη από τη μακραίωνη θρησκευτική μας παράδοση, με πίστη στις δυνατότητες αυτού του τόπου, μέσα από τη συνεργασία και την ενότητα, αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, υπηρετώντας το κοινό καλό και την πρόοδο της κοινωνίας.
Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην 115 Πτέρυγα Μάχης για τη διοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης από Αεροσκάφος F-16 «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας. Είμαστε ιδιαίτεροι υπερήφανοι για τους Έλληνες Αεροπόρους και τους ευγνωμονούμε για τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρουν στην Πατρίδα.
Χρόνια Πολλά στο Ηράκλειο! Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους τους Κρητικούς.»»

