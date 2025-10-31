Στον Δήμο Πωγωνίου για την επέτειο του ΟΧΙ ο Ι. Μπολιώτης

Ο Αντιδήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Μπολιώτης, εκπροσώπησε τον Δήμο Σφακίων στις εορταστικές εκδηλώσεις του αδελφοποιημένου Δήμου Πωγωνίου, που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 26 έως 28 Οκτωβρίου 2025, με αφορμή τη συμπλήρωση 85 ετών από το Έπος του 1940.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σφακίων «στις εκδηλώσεις παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Κύπρου, κ. Χρίστος Ζαννέτου.

Ο Δήμος Σφακίων πρόκειται να προχωρήσει σε αδελφοποίηση με τον Δήμο Αγίας Νάπας την άνοιξη του 2026.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Χάνι Δελβινακίου, όπου ο Αντιδήμαρχος Σφακίων εκφώνησε χαιρετισμό, μεταφέροντας τις ευχές και τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου Σφακίων, κ. Ιωάννη Ζερβού. Στην ομιλία του υπογράμμισε τη σπουδαία ιστορική σημασία του τόπου και των ηρωικών αγώνων του Δήμου Πωγωνίου, τονίζοντας τους διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν τα Σφακιά με το Πωγώνι.

Επισημαίνοντας ότι «μας ενώνει κοινή μοίρα, κοινός αγώνας και κοινή αγάπη για την πατρίδα».

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ο κ. Μπολιώτης παρακολούθησε την κεντρική εκδήλωση στο Μνημείο του Μαχητή στο Καλπάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της ιστορικής Μάχης του Καλπακίου. Εκεί κατέθεσε στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Έπους του ’40.

Τέλος, τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, παρέστη στη δοξολογία στην Ιερά Μονή Σωσίμου και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Δήμου Σφακίων στο μνημείο της Μονής.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μετέβη στην Αλβανία, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Εθνικής επετείου του «Όχι» στα Ελληνικά μειονοτικά χωριά της Βορείου Ηπείρου, τιμώντας τους αγώνες του Ελληνισμού πέρα από τα σύνορα»