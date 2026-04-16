Στον Δήμαρχο Χανίων το Δ.Σ. του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου

Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκαν σήμερα η Πρόεδρος Γεωργία Ρακοπούλου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοϊδρυθέντος Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Χανίων. Στη συνάντηση παρευρέθηκε, από πλευράς του Δήμου Χανίων, και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη.

Ο Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Χανίων επαναλειτουργεί στα Χανιά από το 2025, επανιδρύοντας τον πρώτο ιστορικό Μικρασιατικό – προσφυγικό Σύνδεσμο Μικρασιατών στα Χανιά, ο οποίος είχε δημιουργηθεί το 1923.

Κατά την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τον σκοπό της επανίδρυσης του Συνδέσμου, ο οποίος εστιάζει στη διατήρηση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και του πολιτισμού της Μικράς Ασίας, ενώ γνωστοποίησαν ότι ο Σύνδεσμος αναλαμβάνει φέτος τη διοργάνωση των φετινών εκδηλώσεων μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή στα Χανιά.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Γραμματέας του Συνδέσμου και βιβλιοθηκονόμος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, κα. Αρετή Καρβέλη προσέφερε στον Δήμαρχο Χανίων εκ μέρους του Δ.Σ., το βιβλίο του Δημοσθένη Κυρμιζάκη: «Μικρασιατική Εκστρατεία 1919–1922», καθώς και ημερολόγιο του 2026 με τίτλο «Συνταγολόγιον Σμύρνης».