Στον Δήμαρχο Χανίων ο νέος Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης

Τον νέο Διοικητή του Ναυστάθμου Κρήτης, Υποναύαρχο Αθανάσιο Δούρο, υποδέχτηκε σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στο γραφείο του στο Δημαρχείο Χανίων, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Προέδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Αντιδήμαρχος Παλιάς Πόλης, Μανώλης Κοτσιφάκης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, Μιχάλης Τσουπάκης.

Ο Δήμαρχος Χανίων καλωσόρισε τον Υποναύαρχο και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του καθηκόντων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διαχρονικά άριστη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Ναυστάθμου Κρήτης.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για τη θερμή υποδοχή και τόνισε τη σημασία της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι ο Ναύσταθμος Κρήτης θα συνεχίσει να λειτουργεί με σεβασμό προς την τοπική κοινωνία και με πνεύμα συνεργασίας.

Με το πέρας της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων»