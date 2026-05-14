Στον δήμαρχο Χανίων ο νέος Λιμενάρχης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης, ο νέος Κεντρικός Λιμενάρχης Χανίων, Πλωτάρχης Λ.Σ. Ευάγγελος Κοκολογιαννάκης. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Δημάρχου, παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλης Κοτσιφάκης, και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ελένη Ζερβουδάκη.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και οι προτεραιότητες για την περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξαιρετική και στενή συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, το οποίο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία της ζώνης λιμένος. Επισημάνθηκε η ανάγκη για διαρκή συντονισμό μεταξύ του Δήμου, του Λιμενικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην παράκτια ζώνη. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα έργα, που δρομολογούνται για τη χερσαία λιμενική ζώνη.

Ο Δήμαρχος Χανίων καλωσόρισε τον κ. Κοκολογιαννάκη και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα, υπογραμμίζοντας: «Επιβεβαιώσαμε σήμερα τις άριστες σχέσεις και το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, που διέπει τη συνεργασία μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον νέο Λιμενάρχη για την ετοιμότητα και τη διάθεση συνεργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής μας».

Ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου, εκφράστηκε η κοινή αισιοδοξία ότι η στενή συνεργασία των φορέων θα συμβάλει, ώστε ο Ενετικός Λιμένας και συνολικά το παραλιακό μέτωπο των Χανίων να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

