Στον δήμαρχο Χανίων ο νέος Λιμενάρχης

Τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στο Δημαρχείο, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης, ο νέος Κεντρικός Λιμενάρχης Χανίων, Πλωτάρχης Λ.Σ. Ευάγγελος Κοκολογιαννάκης. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Δημάρχου, παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλης Κοτσιφάκης, και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ελένη Ζερβουδάκη.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και οι προτεραιότητες για την περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξαιρετική και στενή συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, το οποίο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία της ζώνης λιμένος. Επισημάνθηκε η ανάγκη για διαρκή συντονισμό μεταξύ του Δήμου, του Λιμενικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην παράκτια ζώνη. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα έργα, που δρομολογούνται για τη χερσαία λιμενική ζώνη.

Ο Δήμαρχος Χανίων καλωσόρισε τον κ. Κοκολογιαννάκη και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα, υπογραμμίζοντας: «Επιβεβαιώσαμε σήμερα τις άριστες σχέσεις και το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, που διέπει τη συνεργασία μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον νέο Λιμενάρχη για την ετοιμότητα και τη διάθεση συνεργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της περιοχής μας».

Ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου, εκφράστηκε η κοινή αισιοδοξία ότι η στενή συνεργασία των φορέων θα συμβάλει, ώστε ο Ενετικός Λιμένας και συνολικά το παραλιακό μέτωπο των Χανίων να διατηρηθούν σε άριστη κατάσταση, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία σε κατοίκους και επισκέπτες.