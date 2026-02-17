Στον δήμαρχο Χανίων ο νέος διοικητής του ΚΕΝΑΠ

Συνάντηση με τον νέο Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), Αρχιπλοίαρχο, Παύλο Αγγελόπουλο ΠΝ, είχε σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στο Γραφείο του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μανώλης Λέκκας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον Δήμαρχο Χανίων να ενημερώνει διεξοδικά τον νέο Διοικητή για το έργο, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις τρέχουσες δράσεις του Δήμου.

Από την πλευρά του, ο νέος Διοικητής παρουσίασε την αποστολή και τον ρόλο του ΚΕΝΑΠ, ενώ στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Κέντρου, με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.

Ο Δήμαρχος Χανίων ευχήθηκε στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας τη βούληση της δημοτικής αρχής για τη συνέχιση και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας με το ΚΕΝΑΠ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Από την πλευρά του, ο κ. Αγγελόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Σημανδηράκη για την υποδοχή και υπογράμμισε τη σημασία της αγαστής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.