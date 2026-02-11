Στον δήμαρχο Χανίων ο νέος διοικητής της Πυροσβεστικής

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο νέος Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, Πύραρχος, Σταύρος Καλογιαννάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης συζητήθηκαν θέματα, που αφορούν στη στενή και αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Χανίων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μεταξύ όσων συζητήθηκαν ήταν τα ζητήματα πυροπροστασίας του Νομού αλλά και η πορεία της μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Σταθμού (επί της οδού Καραϊσκάκη) σε οικόπεδο επί της Λεωφόρου Μουρνιών.

Με το πέρας της συνάντησης ο κ. Σημανδηράκης προσέφερε στον κ. Καλογιαννάκη αναμνηστικό δώρο, μαζί με τις θερμές ευχές του για κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο του.