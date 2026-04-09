Στον δήμαρχο Χανίων η Πρέσβειρα της Νορβηγίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Harriet Berg, υποδέχθηκε χθες, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στο γραφείο του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.
Την Πρέσβειρα συνόδευσε η επίτιμη πρόξενος της Νορβηγίας στα Χανιά, Συρματένια Παρασχάκη, ενώ από πλευράς του Δήμου Χανίων παρούσα ήταν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σημανδηράκης και η κα. Berg είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για μια σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στο μεταναστευτικό, καθώς και στην κρίση κατοικίας που παρατηρείται στα Χανιά και επηρεάζει την καθημερινότητα των κατοίκων.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαρκώς αυξανόμενη προτίμηση πολιτών από τη Νορβηγία προς τα Χανιά, τόσο ως τουριστικό προορισμό όσο και ως τόπο μόνιμης διαμονής, ενώ εξετάστηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που απορρέουν από την τάση αυτή για την τοπική κοινωνία.
Ο Δήμαρχος Χανίων επεσήμανε τη σημασία που έχει για τον Δήμο η διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες, τονίζοντας ότι η εξωστρέφεια και οι διεθνείς συνεργασίες αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής του Δήμου.
Από την πλευρά της, η κα. Berg υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

