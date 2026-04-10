menu
18.4 C
Chania
Παρασκευή, 10 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στον αστερισµό των σκανδάλων

Χρήστος Πλέσσας
0

Ξαναφούντωσε η φωτιά στο πολιτικό σκηνικό για το σκάνδαλο του αµαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ µε την παραίτηση υπουργών της κυβέρνησης και άλλων µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό να κάνει µίνι ανασχηµατισµό και ίσως να επισπεύσει τις εκλογές, το βραδύτερο στα µέσα Σεπτεµβρίου.

Οι θυελλώδεις συζητήσεις στην ολοµέλεια της Βουλής ενίσχυσε τους τόνους αντιπαράθεσης, δεν εξισορρόπησε το «επιτελικό κράτος» και ήταν µια κακή ηµέρα. Σε καµιά ευρωπαϊκή χώρα, αν είχε δηµιουργηθεί «τσουνάµι» διαγραφών που αφορούν κυβερνητικά στελέχη εµπλεκόµενα στο επίκεντρο των εξελίξεων για κακουργηµατικά αδικήµατα, δεν θα παρέµενε στην εξουσία. Θα παραιτείτο χθες.

Οι κατηγορούµενοι είναι περισσότεροι των «υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών, για τους οποίους αναφέρεται ονοµαστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έκθεση της διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα περαιτέρω. Μερικοί απ’ αυτούς ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και άλλοι µιλούν περί µεγάλου «γαλάζιου σκανδάλου», το οποίο, όµως, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι «θέµα διαχρονικό που επιδρά κατά τη διάρκεια της επικαιρότητας».
Τα σκάνδαλα βοούν. Πλείστοι υπουργοί είναι αλαζόνες και υπερόπτες. Η πλειοψηφία των πολιτών πώς δέχεται να κυβερνάται από µια µειοψηφία βουτηγµένη στα σκάνδαλα; Αν στις δηµοσκοπήσεις η Ν.∆. εµφανίζει διαφορά από τ’άλλα κόµµατα, την πλειοψηφία δεν την προβληµατίζουν τα σκάνδαλα;

Όταν η αριστερή διανόηση έχει υπεισέλθει σε σύγχυση, συνεχίζει να επαναλαµβάνει τα δικά της πλεονεκτήµατα, τα οποία κατάντησαν αθύρµατα, υποχείρια όργανα ή πιόνια και µαριονέτες των άλλων. Όταν οι άνθρωποι έπαψαν να αξιολογούν σωστά αυτά που διαβάζουν, αν διαβάζουν, τότε οι πολιτικές κατευθύνσεις οδηγούνται σε πλήρη κατευθυνόµενη αντίληψη.

Έξω από τηλεοπτικές ανοησίες οργιάζει η προπαγάνδα για τον γελοίο πλουτισµό µε άθλια χρήση της γλώσσας. Οι «ειδήµονες» της αριστεράς δεν σκοτίζονται, αφού, ολίγο ως πολύ, σ’ αυτό το πανηγύρι ασµένως µε την ελπίδα να ανάψει κάποια σπίθα φωτιάς στα θεµέλια του σαθρού δηµοκρατικού συστήµατος.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum