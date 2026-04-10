Στον αστερισµό των σκανδάλων

Ξαναφούντωσε η φωτιά στο πολιτικό σκηνικό για το σκάνδαλο του αµαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ µε την παραίτηση υπουργών της κυβέρνησης και άλλων µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό να κάνει µίνι ανασχηµατισµό και ίσως να επισπεύσει τις εκλογές, το βραδύτερο στα µέσα Σεπτεµβρίου.

Οι θυελλώδεις συζητήσεις στην ολοµέλεια της Βουλής ενίσχυσε τους τόνους αντιπαράθεσης, δεν εξισορρόπησε το «επιτελικό κράτος» και ήταν µια κακή ηµέρα. Σε καµιά ευρωπαϊκή χώρα, αν είχε δηµιουργηθεί «τσουνάµι» διαγραφών που αφορούν κυβερνητικά στελέχη εµπλεκόµενα στο επίκεντρο των εξελίξεων για κακουργηµατικά αδικήµατα, δεν θα παρέµενε στην εξουσία. Θα παραιτείτο χθες.

Οι κατηγορούµενοι είναι περισσότεροι των «υπουργών, υφυπουργών και βουλευτών, για τους οποίους αναφέρεται ονοµαστικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έκθεση της διαβιβάστηκε στη Βουλή για τα περαιτέρω. Μερικοί απ’ αυτούς ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και άλλοι µιλούν περί µεγάλου «γαλάζιου σκανδάλου», το οποίο, όµως, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι «θέµα διαχρονικό που επιδρά κατά τη διάρκεια της επικαιρότητας».

Τα σκάνδαλα βοούν. Πλείστοι υπουργοί είναι αλαζόνες και υπερόπτες. Η πλειοψηφία των πολιτών πώς δέχεται να κυβερνάται από µια µειοψηφία βουτηγµένη στα σκάνδαλα; Αν στις δηµοσκοπήσεις η Ν.∆. εµφανίζει διαφορά από τ’άλλα κόµµατα, την πλειοψηφία δεν την προβληµατίζουν τα σκάνδαλα;

Όταν η αριστερή διανόηση έχει υπεισέλθει σε σύγχυση, συνεχίζει να επαναλαµβάνει τα δικά της πλεονεκτήµατα, τα οποία κατάντησαν αθύρµατα, υποχείρια όργανα ή πιόνια και µαριονέτες των άλλων. Όταν οι άνθρωποι έπαψαν να αξιολογούν σωστά αυτά που διαβάζουν, αν διαβάζουν, τότε οι πολιτικές κατευθύνσεις οδηγούνται σε πλήρη κατευθυνόµενη αντίληψη.

Έξω από τηλεοπτικές ανοησίες οργιάζει η προπαγάνδα για τον γελοίο πλουτισµό µε άθλια χρήση της γλώσσας. Οι «ειδήµονες» της αριστεράς δεν σκοτίζονται, αφού, ολίγο ως πολύ, σ’ αυτό το πανηγύρι ασµένως µε την ελπίδα να ανάψει κάποια σπίθα φωτιάς στα θεµέλια του σαθρού δηµοκρατικού συστήµατος.