Ζούµε! Πού, πώς; Σε ποια χώρα; Στην Ελλάδα της ακµής ή της παρακµής; Στην Ελλάδα της προόδου ή της οπισθοδρόµησης; Στην Ελλάδα της ανάπτυξης ή της στασιµότητας; Με ποιο τρόπο; Με συγκάλυψη, µε αδιαφάνεια, µε κουκουλώµατα; Με µαφιόζους; Η χώρα µας ζει στον αστερισµό της διαφθοράς και των σκανδάλων, τηης αδιαφάνειας, των απευθείας ανθέσεων µε παρέες κολλητών που λυµαίνονται τον τόπο, µε τα γαλάζια παιδιά να µοιράζονται ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και µε την πλειοψηφία των αγροτών να στερείται τα βασικά εφόδια για την καλλιέργεια της γης τους! Το ένα σκάνδαλο µετά το άλλο να εµφανίζονται ως µανιτάρια στο προσκήνιο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας µας, κάνοντας πάταγο τόσο δυνατό, που τραντάζει συθέµελα την τόπο Ένα µπλεγµένο κουβάρι που δεν πρόκειται εύκολα να ξεµπερδέψει, αφού οι διαπλεκόµενοι είναι πάρα πολλοί, είτε αυτό το κουβάρι αφορά το τεράστιο έγκληµα των Τεµπών, είτε το δυσώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή την εγκληµατική οργάνωση της µαφίας της Κρήτης, όπου εµπλέκονται πολλοί και διάφοροι µε προεκτάσεις και στα εκκλησιαστικά πράγµατα, µε στόχο το ξεπούληµα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Τα πλοκάµια της διαφθοράς και της ασυδοσίας µε πολιτική κάλυψη, έχουν παρεισφρήσει παντού, σε οργανισµούς του ∆ηµοσίου, σε πολεοδοµίες, σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε δικαστικές υποθέσεις κ.ά. Ακούµε συχνά για επιδοτήσεις- µαµούθ, που πήραν κάποιοι παράνοµα δηλώνοντας άλλες ιδιοκτησίες, χιλιάδες αιγοπρόβατα και βοσκοτόπια φαντάσµατα. Βλέπουµε ξαφνικά να ξεφυτρώνουν κτίρια µεγαθήρια, χωρίς αισθητική, από το πουθενά, πάµπολλες βίλες να χτίζονται εν ριπή οφθαλµού, σε οικόπεδα φιλέτα, τα οποία «καθάρισαν» σε χρόνο ρεκόρ, παρακάµπτοντας την γάγγραινα της γραφειοκρατίας. Στο δρόµο κυκλοφορούν πολλές κουρσάρες – τανκς, σε ορισµένα χωριά τζιπ 4Χ4 – θηρία κλπ κλπ. Το εύλογο ερώτηµα που βγαίνει αβίαστα είναι: πώς γίνονται όλα αυτά, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σ’ αυτή την χώρα αδυνατούν να «βγάλουν» τον µήνα ή δουλεύουν µια ζωή για να χτίσουν ένα σπίτι ή να πάρουν ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο! Ακόµα παρατηρούµε την αγορά γης και κατοικιών από ξένους σε µεγάλες εκτάσεις και ολόκληρους οικισµούς!

Με όλο αυτό το δυσώδες κλίµα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής του τόπου µας, που δηλητηριάζει την καθηµερινότητα, πού πήγε η ανάπτυξη; Είναι ανάπτυξη οι απ’ ευθείας αναθέσεις σε λίγους, είναι ανάπτυξη η οικοδοµική δραστηριότητα ξένων επενδυτών, είναι ανάπτυξη η µείωση των γεννήσεων στην χώρα µας και η συρρίκνωση του πληθυσµού µας; Είναι ανάπτυξη η εγκατάλειψη της υπαίθρου και οι χερσαίες εκτάσεις που συνεχώς αυξάνονται; Οι αγρότες µας πιέζονται και αγανακτούν για την συνεχή σκανδαλολογία, προεξάρχοντος του τεραστίου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου τα «τσέπωσαν» λίγοι εις βάρος των πολλών!

Ζούµε, πραγµατικά σε µια χώρα που περισσεύει η υποκρισία, τα ψεύτικα χαµόγελα, οι περισσότεροι δεν ασχολούνται µε τα προβλήµατα που προκύπτουν, ούτε για το τι µέλλει γενέσθαι σ’ αυτή την … παντέρµη χώρα. Αυτή την ωραία Ελλάδα µας την κατάντησαν κρανίου τόπο, οι καρχαρίες της διαπλοκής και της πολιτικής εξουσίας για την εναπόθεση ανεµογεννητριών, φιλέτο που ξεπουλιέται κάθε µέρα στους έµπορους της παγκόσµιας πλουτοκρατίας (βλέπε λιµάνια και αεροδρόµια…), Σικάγο για τις δουλειές της νύχτας, όπου ρέει άφθονο, µαύρο χρήµα, χώρα της λατινικής Αµερικής, όπου τα ναρκωτικά και τα όπλα, σε πολλές περιοχές, κυρίως, της Κρήτης, είναι τρόπος ζωής! Οι διάφορες αρχές και η αστυνοµία, πολλές φορές τηρούν σιγή ιχθύος ή κατόπιν άνωθεν εντολών δεν επεµβαίνουν γιατί φοβούνται την ίδια τους την ζωή, µήπως βρεθούν τσιµεντωµένοι στο βυθό της θάλασσας ή σε καµιά άπατη τρύπα των ορεινών όγκων!

Τώρα πρέπει να δράσουµε για να σώσουµε οτιδήποτε κι αν σώζεται! Κάλλιο αργά παρά ποτέ, για να µπορέσουµε να παραδώσουµε την πατρίδα µας στις επόµενες γενιές, µε περηφάνια, που θα έχουµε δώσει τον αγώνα µας για τα αυτονόητα δικαιώµατά µας και την ανεξαρτησία της χώρας µας.