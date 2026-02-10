Στον Αντιπεριφερειάρχη ο διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, ο νέος Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης, Αρχιπλοίαρχος Αθανάσιος Δούρος.

Ο κομβικός ρόλος του Ναυστάθμου Κρήτης για την ασφάλεια στη Μεσόγειο βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του νέου Διοικητή με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων. Παράλληλα, συζητήθηκαν η συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε θέματα αρμοδιότητάς της καθώς και η συνεισφορά του Ναυστάθμου στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Καλογερής συνεχάρη τον Αρχιπλοίαρχο για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του. Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.