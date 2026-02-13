menu
Chania
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026
Στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων ο Υποστράτηγος Μιχάλης Σεληνιωτάκης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 ο νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, από κοινού με τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, Πύραρχο Σταύρο Καλογιαννάκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η στενή και διαρκής συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ιδίως σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, πρόληψης και διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών. Υπογραμμίστηκε η σημασία του συντονισμού και της έγκαιρης προετοιμασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και η κοινή στόχευση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των υποδομών της περιοχής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη τους νέους Διοικητές για την ανάληψη των καθηκόντων τους και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους. Άλλωστε, όπως επεσήμανε ο κ. Καλογερής, η προσφορά τους προς το Πυροσβεστικό Σώμα και την κοινωνία της Κρήτης έχει αποδειχτεί επανειλημμένα από την μέχρι τώρα επιτυχημένη θητεία τους στον τόπο μας»

