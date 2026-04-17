menu
17.8 C
Chania
Παρασκευή, 17 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Κεφαλονιάς αναμένεται οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφηση και εξονυχιστική εξερεύνηση του σημείου όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό για εργαστηριακή ανάλυση.

Η εξόδιος ακολουθία για την 19χρονη Μυρτώ θα τελεστεί σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum