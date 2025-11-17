«Στον άγνωστο φοιτητή»

«∆ρόµος το σώµα σου

ανοιγµένος, λεύτερος

καθώς πλατύς

κι απέραντος

κείτεσαι κατά γης.

Γιε µου

…

Σκάλα ψηλή

το σώµα σου

και πάνω σου ανέβαινε

η Πατρίδα για το φως

…

Μερόνυχτα,

πόσα µερόνυχτα –

το αίµα σου έπηζε

ο κτύπος

της καρδιάς σου,

το δάκρυ σου,

…

Σκάλα – σκαλί

δάκρυ – σκαλί

κτύπος – σκαλί

Κι από τα σκορπισµένα µέλη σου,

κάθε κοµµάτι ακριβό

σκαλί

…

Κι από

τα θρυµµατισµένα σου όνειρα

κι από

τη θρυµµατισµένη σου

την τσακισµένη σου ιαχή

κι από την οµορφάδα σου

την τόλµη,

την αγάπη σου

…

µερόνυχτα,

πόσα µερόνυχτα

µαλάζοντας το αίµα

και τον βόγκο

έχτιζες,

έχτιζες Γιε µου,

τ’ ουρανού τη σκάλα

…

Μέσα από το δάσος

της σιωπής

στου τραγουδιού

µ’ οδήγησες

τη χώρα

Σ’ ευχαριστώ,

σ’ ευχαριστώ

Σε προσκυνώ και σου φιλώ

τα πόδια Γιε µου»

Μαρία – Μάγια Ρούσσου

Επίµετρο: ∆εκαεφτά του Νοέµβρη

Έχω στα χέρια µου ένα έξοχο τοµίδιο (το πρώτο), προσφορά µεγάλου αθηναϊκού φύλλου, µε τίτλο «Το µελάνι φωνάζει», που επιµελήθηκε ο ποιητής όσον αφορά στην ανθολόγηση των κειµένων και την εισαγωγή βέβαια, µικρό απόσπασµα της οποίας παραθέτω παρουσιάζοντας τη σκέψη του µε συγκίνηση.

«Όταν η ωµή κυνική δύναµη δεσπόζει στην εξουσία, τότε σαν ιστορική επιβράβευση ενός αλάνθαστου ενστίκτου εµφανίζονται οι νέοι µε την πίστη τους σε ένα ιδεώδες που είναι αφ’ εαυτού η απτή απόδειξη ότι τούτο είναι εφικτό.

…Ίσως ήταν αυτό το φως που σαν µαγνήτης προσέλκυε όλο και περισσότερους εκείνο το ιστορικό «τριήµερο» στο Πολυτεχνείο»!

Ηλίας Γκρης ποιητής