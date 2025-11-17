menu
Αφορμές

«Στον άγνωστο φοιτητή»

Φωτεινή Σεγρεδάκη
«∆ρόµος το σώµα σου
ανοιγµένος, λεύτερος
καθώς πλατύς
κι απέραντος
κείτεσαι κατά γης.
Γιε µου

Σκάλα ψηλή
το σώµα σου
και πάνω σου ανέβαινε
η Πατρίδα για το φως

Μερόνυχτα,
πόσα µερόνυχτα –
το αίµα σου έπηζε
ο κτύπος
της καρδιάς σου,
το δάκρυ σου,

Σκάλα – σκαλί
δάκρυ – σκαλί
κτύπος – σκαλί
Κι από τα σκορπισµένα µέλη σου,
κάθε κοµµάτι ακριβό
σκαλί

Κι από
τα θρυµµατισµένα σου όνειρα
κι από
τη θρυµµατισµένη σου
την τσακισµένη σου ιαχή
κι από την οµορφάδα σου
την τόλµη,
την αγάπη σου

µερόνυχτα,
πόσα µερόνυχτα
µαλάζοντας το αίµα
και τον βόγκο
έχτιζες,
έχτιζες Γιε µου,
τ’ ουρανού τη σκάλα

Μέσα από το δάσος
της σιωπής
στου τραγουδιού
µ’ οδήγησες
τη χώρα
Σ’ ευχαριστώ,
σ’ ευχαριστώ
Σε προσκυνώ και σου φιλώ
τα πόδια Γιε µου»

Μαρία – Μάγια Ρούσσου

 

Επίµετρο: ∆εκαεφτά του Νοέµβρη
Έχω στα χέρια µου ένα έξοχο τοµίδιο (το πρώτο), προσφορά µεγάλου αθηναϊκού φύλλου, µε τίτλο «Το µελάνι φωνάζει», που επιµελήθηκε ο ποιητής όσον αφορά στην ανθολόγηση των κειµένων και την εισαγωγή βέβαια, µικρό απόσπασµα της οποίας παραθέτω παρουσιάζοντας τη σκέψη του µε συγκίνηση.
«Όταν η ωµή κυνική δύναµη δεσπόζει στην εξουσία, τότε σαν ιστορική επιβράβευση ενός αλάνθαστου ενστίκτου εµφανίζονται οι νέοι µε την πίστη τους σε ένα ιδεώδες που είναι αφ’ εαυτού η απτή απόδειξη ότι τούτο είναι εφικτό.
…Ίσως ήταν αυτό το φως που σαν µαγνήτης προσέλκυε όλο και περισσότερους εκείνο το ιστορικό «τριήµερο» στο Πολυτεχνείο»!
Ηλίας Γκρης ποιητής

