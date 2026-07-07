Στον Άγιο Νικόλαο για όρια πανελληνίου οι Χανιώτισσες

Με πολυπληθή αποστολή θα συμμετάσχει ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων στην ημερίδα αστεριών καλλιτεχνικής κολύμβησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου στον Αγιο Νικόλαο. Η διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέσα από αυτήν οι αθλήτριες θα επιδιώξουν να πετύχουν τα απαιτούμενα όρια πρόκρισης για το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κορασίδων Α’ και Β’, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ από τις 21 έως τις 25 Ιουλίου. Την αποστολή του Ναυτικού Ομίλου Χανίων αποτελούν οι: Δημητρακοπούλου, Δραμηλαράκη, Επιτροπάκη Ευτ., Επιτροπάκη Μαρ., Ζανιδάκη, Καμαριανάκη, Κατσαρού, Κοκονάκη, Κοτρωνάκη, Κουράτορα, Λιγοξυγκάκη, Μαλανδράκη, Μανωλικάκη, Μανωλουδάκη Ελ., Μανωλουδάκη Ελευθ., Μητροκώστα, Μπαντουράκη, Μποτζολάκη, Μπουρδάκη, Νικολακάκη, Νοτάκη, Νταντή, Παντελάκη, Παρασκάκη, Πολυράκη, Προεστάκη, Ραϊλάκη, Σαμαρτζή, Σάχου, Τσαμουρτζή, Τσιβιτσάρη Νεφ., Τσιβιτσάρη Λυδ., Τσιφετάκη, Φουράκη και Χαλιβελάκη. Στόχος για όλες τις αθλήτριες είναι η καλύτερη δυνατή παρουσία και η εξασφάλιση της συμμετοχής τους στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς για τις ηλικιακές κατηγορίες. Ο Ιδομενέας νίκησε τον περυσινό πρωταθλητή Απόλλωνα Σταυρούπολης στον τελικό.