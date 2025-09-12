menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Τοπικά

Στον “αέρα” η δακοκτονία μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

■ Απορρίφθηκε ο διαγωνισµός για την προµήθεια φυτοφαρµάκων

‘‘Βόµβα’’ στη συνέχιση της δακοκτονίας έχει φέρει η απόρριψη από το «Ελεγκτικό Συνέδριο» (Ανώτατο Οικονοµικό ∆ικαστήριο) του διαγωνισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προµήθεια φυτοφαρµάκων!

Αυτή τη στιγµή, ειδικά στα Χανιά δεν υπάρχουν σκευάσµατα για να ξεκινήσει ο τέταρτος ψεκασµός που σύµφωνα µε τους παραγωγούς θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Αύγουστο, ενώ ο τρίτος ψεκασµός ολοκληρώνεται αυτές τις ηµέρες στο σύνολο του Νοµού.

Χθες το µεσηµέρι, οι υπεύθυνοι δακοκτονίας του Νοµού είχαν συνάντηση µε τον αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Καλογερή ζητώντας την στήριξη της Περιφέρειας.

Ο κ. Καλογερής, που είχε διαρκείς τηλεφωνικές επικοινωνίες µε τον Σταύρο Αρναουτάκη για το θέµα  επισήµανε πως κανείς δεν ανέµενε την απόφαση αυτή του “Ελεγκτικού Συνεδρίου” καθώς µέχρι τώρα κάθε χρόνο, το Ανώτατο ∆ικαστήριο,  ενέκρινε τους διαγωνισµούς που διενεργούσε το Υπουργείο, ωστόσο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως αποτέλεσµα οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να αλλάξουν στάση. Μάλιστα, τόνισε πως ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης είχε επισκεφθεί το “Ελεγκτικό Συνέδριο” και είχε ζητήσει τη συντόµευση του ελέγχου του διαγωνισµού ώστε να προχωρήσει γρήγορα η προµήθεια των σκευασµάτων και κανείς δεν ανέµενε την απόρριψη!

Πάντως ο Περιφερειάρχης ίσως και σήµερα αποφασίσει να δώσει εντολή (εντέλλεσθε), µε προσωπική ευθύνη για λόγους “ανωτέρας βίας” για την προµήθεια από την Περιφέρεια των φυτοφαρµάκων ώστε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η τέταρτη διαβροχή.

«Έχουµε εµπιστοσύνη στον Σταύρο Αρναουτάκη γιατί και στο παρελθόν έχει δείξει µεγάλο ενδιαφέρον και ευελιξία για ανάλογες περιπτώσεις» ανέφερε ο κ. Σταύρος Σταυρουλάκης, από την “Αναπτυξιακή Αποκορώνου” που υλοποιεί τη δακοκτονία στον Αποκόρωνα.

«ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ»

«Αυτή τη στιγµή “καιγόµαστε” κυριολεκτικά! Μας ενδιαφέρει να έχουµε άµεσα φάρµακα, µπορούµε να έχουµε στο τέλος της εβδοµάδας για να ψεκάσουµε; Ο κόσµος επαναστατεί, οι άνθρωποι ανησυχούν» ανέφερε ο κ. Αντώνης Καπνισάκης πρόεδρος της “Κοινωφελούς ∆. Πλατανιά” που κάνει τη δακοκτονία στα όρια του ∆ήµου Πλατανιά, ενώ για τον “Αγροτικό Σύλλογο Γραµβούσας” που έχει αναλάβει τη δακοκτονία  στην Κίσσαµο και στο ∆ήµο Χανίων ο κ. Βασίλης Κουτσαυτάκης  παρατήρησε πως δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση και πως ο αγρότης πληρώνει για τη δακοκτονία.

«Αν δεν γίνει ο ψεκασµός την άλλη εβδοµάδα θα έχουµε σοβαρά θέµατα  γιατί αυτήν την εποχή αυξάνεται η υγρασία και το έντοµο είναι πιο ενεργητικό. Κάτι ανάλογο είχε γίνει το 2019, µε την έξαρση τότε του δάκου την ίδια περίοδο που προκάλεσε τεράστια ζηµιά στην παραγωγή και στέρησε από τους παραγωγούς το εισόδηµα τους» ειπώθηκε στη συνάντηση, µε τους εµπλεκόµενους να δηλώνουν την ανησυχία τους πως αν δεν γίνει η δακοκτονία πολλοί παραγωγοί θα προχωρήσουν σε µαζικές καλύψεις.

Τους αγρότες στη σύσκεψη εκπροσώπησε ο κ.  Κώστας Λιλικάκης, πρόεδρος της “Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων”. «Τα φάρµακα  θα έπρεπε να ήταν από τον Φεβρουάριο – Μάρτιο στη ∆ΑΟΚ  για τους 5 ψεκασµούς. Είναι  κάτι που γίνεται  χρόνια η δακοκτονία, είναι απαράδεκτο να ξεκινάει το Υπουργείο τη διαδικασία προµήθειας το καλοκαίρι και να συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα» παρατήρησε, προσθέτοντας έπειτα πως «µέχρι τη ∆ευτέρα αν δεν δοθεί λύση, εµείς ως “Ενωτική Οµοσπονδία”  θα καλέσουµε συνέλευση των παραγωγών και θα αποφασίσουµε  τι κινητοποιήσεις θα κάνουµε. ∆εν µπορεί οι παραγωγοί να πληρώνουν την πολιτική του Υπουργείου».

Στη συνάντηση επισηµάνθηκε πως οι µέχρι τώρα ψεκασµοί έχουν γίνει χάρις σε φάρµακα που έχει κρατήσει η ∆ΑΟΚ από πέρυσι και πως αυτό δεν µπορεί να συνεχίζεται κάθε χρόνο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum