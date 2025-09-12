Στον “αέρα” η δακοκτονία μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

■ Απορρίφθηκε ο διαγωνισµός για την προµήθεια φυτοφαρµάκων

‘‘Βόµβα’’ στη συνέχιση της δακοκτονίας έχει φέρει η απόρριψη από το «Ελεγκτικό Συνέδριο» (Ανώτατο Οικονοµικό ∆ικαστήριο) του διαγωνισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προµήθεια φυτοφαρµάκων!

Αυτή τη στιγµή, ειδικά στα Χανιά δεν υπάρχουν σκευάσµατα για να ξεκινήσει ο τέταρτος ψεκασµός που σύµφωνα µε τους παραγωγούς θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Αύγουστο, ενώ ο τρίτος ψεκασµός ολοκληρώνεται αυτές τις ηµέρες στο σύνολο του Νοµού.

Χθες το µεσηµέρι, οι υπεύθυνοι δακοκτονίας του Νοµού είχαν συνάντηση µε τον αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκο Καλογερή ζητώντας την στήριξη της Περιφέρειας.

Ο κ. Καλογερής, που είχε διαρκείς τηλεφωνικές επικοινωνίες µε τον Σταύρο Αρναουτάκη για το θέµα επισήµανε πως κανείς δεν ανέµενε την απόφαση αυτή του “Ελεγκτικού Συνεδρίου” καθώς µέχρι τώρα κάθε χρόνο, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, ενέκρινε τους διαγωνισµούς που διενεργούσε το Υπουργείο, ωστόσο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως αποτέλεσµα οι ελεγκτικοί µηχανισµοί να αλλάξουν στάση. Μάλιστα, τόνισε πως ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης είχε επισκεφθεί το “Ελεγκτικό Συνέδριο” και είχε ζητήσει τη συντόµευση του ελέγχου του διαγωνισµού ώστε να προχωρήσει γρήγορα η προµήθεια των σκευασµάτων και κανείς δεν ανέµενε την απόρριψη!

Πάντως ο Περιφερειάρχης ίσως και σήµερα αποφασίσει να δώσει εντολή (εντέλλεσθε), µε προσωπική ευθύνη για λόγους “ανωτέρας βίας” για την προµήθεια από την Περιφέρεια των φυτοφαρµάκων ώστε να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η τέταρτη διαβροχή.

«Έχουµε εµπιστοσύνη στον Σταύρο Αρναουτάκη γιατί και στο παρελθόν έχει δείξει µεγάλο ενδιαφέρον και ευελιξία για ανάλογες περιπτώσεις» ανέφερε ο κ. Σταύρος Σταυρουλάκης, από την “Αναπτυξιακή Αποκορώνου” που υλοποιεί τη δακοκτονία στον Αποκόρωνα.

«ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ»

«Αυτή τη στιγµή “καιγόµαστε” κυριολεκτικά! Μας ενδιαφέρει να έχουµε άµεσα φάρµακα, µπορούµε να έχουµε στο τέλος της εβδοµάδας για να ψεκάσουµε; Ο κόσµος επαναστατεί, οι άνθρωποι ανησυχούν» ανέφερε ο κ. Αντώνης Καπνισάκης πρόεδρος της “Κοινωφελούς ∆. Πλατανιά” που κάνει τη δακοκτονία στα όρια του ∆ήµου Πλατανιά, ενώ για τον “Αγροτικό Σύλλογο Γραµβούσας” που έχει αναλάβει τη δακοκτονία στην Κίσσαµο και στο ∆ήµο Χανίων ο κ. Βασίλης Κουτσαυτάκης παρατήρησε πως δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση και πως ο αγρότης πληρώνει για τη δακοκτονία.

«Αν δεν γίνει ο ψεκασµός την άλλη εβδοµάδα θα έχουµε σοβαρά θέµατα γιατί αυτήν την εποχή αυξάνεται η υγρασία και το έντοµο είναι πιο ενεργητικό. Κάτι ανάλογο είχε γίνει το 2019, µε την έξαρση τότε του δάκου την ίδια περίοδο που προκάλεσε τεράστια ζηµιά στην παραγωγή και στέρησε από τους παραγωγούς το εισόδηµα τους» ειπώθηκε στη συνάντηση, µε τους εµπλεκόµενους να δηλώνουν την ανησυχία τους πως αν δεν γίνει η δακοκτονία πολλοί παραγωγοί θα προχωρήσουν σε µαζικές καλύψεις.

Τους αγρότες στη σύσκεψη εκπροσώπησε ο κ. Κώστας Λιλικάκης, πρόεδρος της “Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων”. «Τα φάρµακα θα έπρεπε να ήταν από τον Φεβρουάριο – Μάρτιο στη ∆ΑΟΚ για τους 5 ψεκασµούς. Είναι κάτι που γίνεται χρόνια η δακοκτονία, είναι απαράδεκτο να ξεκινάει το Υπουργείο τη διαδικασία προµήθειας το καλοκαίρι και να συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα» παρατήρησε, προσθέτοντας έπειτα πως «µέχρι τη ∆ευτέρα αν δεν δοθεί λύση, εµείς ως “Ενωτική Οµοσπονδία” θα καλέσουµε συνέλευση των παραγωγών και θα αποφασίσουµε τι κινητοποιήσεις θα κάνουµε. ∆εν µπορεί οι παραγωγοί να πληρώνουν την πολιτική του Υπουργείου».

Στη συνάντηση επισηµάνθηκε πως οι µέχρι τώρα ψεκασµοί έχουν γίνει χάρις σε φάρµακα που έχει κρατήσει η ∆ΑΟΚ από πέρυσι και πως αυτό δεν µπορεί να συνεχίζεται κάθε χρόνο.