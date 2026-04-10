Στολισμός Επιταφίου από ηλικιωμένους και παιδιά στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Τον στολισµό του Επιταφίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Παταπίου που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων επιµελήθηκαν χθες, όπως κάθε χρόνο το πρωί της Μεγάλης Πέµπτης, ηλικιωµένοι και εργαζόµενοι του Ιδρύµατος, αλλά και µαθητές των Χανίων που έδωσαν ένα άλλο «χρώµα» στο καθιερωµένο τελετουργικό.

Για την δράση αυτή µίλησε στις «∆ιαδροµές» η εργοθεραπεύτρια του Ιδρύµατος Μελίτα Τσαγράκη, υπογραµµίζοντας, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Με πολύ χαρά και κατάνυξη στολίσαµε και φέτος τον Επιτάφιο µας µε πολλά και διαφορετικά άνθη που ευωδιάζουν την εκκλησία µας. Στο στολισµό Του µαζί µε φιλοξενούµενους άνδρες, γυναίκες στο Ίδρυµα συµµετείχαν και συγγενικά τους πρόσωπα. Φέτος, όµως, κι αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, συµµετείχαν µαθητές και µαθήτριες από το 1ο Γενικό Λύκειο. Αύριο (σσ σήµερα) το απόγευµα Μεγάλη Παρασκευή θα έχουµε τη λειτουργία και αµέσως µετά θα γίνει η περιφορά του µε συνοδεία της φιλαρµονικής του ∆ήµου, ενώ η Ανάσταση θα τελεστεί στις 19:00 µ.µ. το απόγευµα του Μεγάλου Σαββάτου».